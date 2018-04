Der SC Union Nettetal verliert seinen besten Torschützen. Andreas Kus wechselt zu einem aktuellen Oberligisten.

Der Düsseldorfer SC 99, designierter Absteiger aus der Oberliga Niederrhein, hat sich die Dienste des Nettetals Stürmers gesichert. Kus erzielte bislang 14 Saisontreffer und steht auf Platz fünf der Torjägerliste in der Landesliga Niederrhein Staffel 1. Während Kus mit Nettetal auf Aufstiegskurs Oberliga liegt, wird er nun mit dem DSC 99 in der kommenden Saison definitiv in der Landesliga spielen.

Torjägerliste der Landesliga Niederrhein 1:

22 Tore:

Oguz Ayan (1. FC Mönchengladbach)

20 Tore:

Kevin-Marvin Scholz (VdS Nievenheim)

15 Tore:

Marcel Kalski (TSV Meerbusch)

Marcel Pohl (SpVgg. Odenkirchen)

14 Tore:

Andreas Kus (Union Nettetal)

Petar Popovic (1. FC Viersen)

Alexsandar Stanojevic (FC Remscheid)