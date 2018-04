SV Horst-Emscher 08 trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SW Wattenscheid davon.

Den großen Hurra-Stil ließ der SV Horst vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

SW Wattenscheid startete mit drei Veränderungen in die Partie: Stiller, Schroven und Steegmann für Ahkim, Ballhout und Battaglia. Auch der SV Horst stellte um und begann mit Bouachria und Thamm für Isleyen und Arslam.

Nach nur 28 Minuten verließ David Schroven von Wattenscheid das Feld, Felix Grabienski kam in die Partie. Bis zur Halbzeit änderte sich am Zählerstand nichts, sodass der Gastgeber und SV Horst-Emscher 08 nach 45 Minuten torlos in die Kabinen gingen. Als Nassim Ahkim in der 62. Minute für Fabio Bien auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Âhmet Inal den entscheidenden Führungstreffer für den SV Horst erzielte (81.). Mit dem Schlusspfiff durch Moritz Ludorf (Münster) stand der Auswärtsdreier für den Gast. Man hatte sich gegen SW Wattenscheid durchgesetzt.

Durch diese Niederlage fällt Wattenscheid in der Tabelle auf Platz 14. Die Ausbeute der Offensive ist bei SW Wattenscheid verbesserungswürdig, was man an den erst 29 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Für Wattenscheid sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

SV Horst-Emscher 08 führt das Feld nach dem ergatterten Dreier weiter an. Mit 57 geschossenen Toren gehört der Absteiger offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga Westfalen 3. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Horst 08 nur sechs Zähler. Mit dem Sieg baut die Horster die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Horst 16 Siege, zwei Remis und kassierte erst sieben Niederlagen. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist SW Wattenscheid zu Firtinaspor Herne, während SV Horst-Emscher 08 am selben Tag bei Mengede 08/20 antritt.