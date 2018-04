Er schoss das wichtige 1:0 für Schalke gegen Freiburg. Nach dem Spiel stand Daniel Caligiuri Rede und Antwort.

Herr Caligiuri, beim letzten Elfmeter, den Schalke beim Spiel in Leverkusen bekommen hat, haben Sie Nabil Bentaleb den Ball überlassen, weil er unbedingt schießen wollte. Gegen Freiburg haben Sie sich durchgesetzt und verwandelt - gab es vorher wieder Diskussionen?

Daniel Caligiuri: Erstmal finde ich es gut, dass drei, vier Spieler von uns den Mut haben, in so einer heiklen Phase einen Elfmeter schießen zu wollen. Nabil wollte auch jetzt wieder schießen, er ist sehr ehrgeizig und will auch seine Tore machen. Aber ich habe zuletzt schon Amine (Harit, Anm. der Redaktion) und Nabil den Vortritt gelassen, deswegen war ich jetzt wieder an der Reihe. Beim nächsten Elfmeter kann das wieder anders aussehen.

Besser kann man einen Elfmeter aber kaum schießen, oder?

Caligiuri: Ich wollte den Ball unten im Eck platzieren. Der Schuss ist unhaltbar, wenn der Ball den Innenpfosten noch berührt und dann reingeht. Ich denke, er war perfekt geschossen.

Damit haben Sie wieder gegen Ihren Ex-Verein getroffen und mussten Freiburg weh tun...

Caligiuri: Ich spiele für Schalke, versuche da, mein Bestes rauszuholen und gegen jeden Gegner zu treffen oder Vorlagen abzugeben. Das ist nicht immer schön gegen die alten Freunde, aber für uns freue ich mich, dass wir den Sieg und das zu Null über die Zeit gebracht haben.

Eine Minute vorher hatte Freiburg den Pfosten getroffen...

Caligiuri: Bei dem Pfostenschuss hatten wir Glück, da haben wir als Mannschaft schlecht verteidigt. Für die Freiburger war es ein Riesenschlag, dass wir im Gegenzug den Elfmeter kriegen, für uns lief es zu dieser Zeit hingegen perfekt. Spätestens mit dem überragenden Ball von Nabil Bentaleb auf Guido Burgstaller war die Sache mit dem 2:0 entschieden. Die Rote Karte hat uns natürlich auch in die Karten gespielt.

Schalke bleibt damit auf Platz zwei und die Fans denken schon ans Derby. Spüren Sie auch schon das Kribbeln?

Caligiuri: Auf Schalke zählt natürlich, wer der Sieger im Pott ist. Aber davor haben wir erstmal das harte Spiel in Hamburg, wo es für unseren Gegner um Leben und Tod geht. Auch da wollen wir unsere Effektivität weiter ausspielen und wieder zu Null bleiben. Erst danach kommt das Derby - eines der größten überhaupt. Da freut man sich dann drauf.

Der Sieg gegen Freiburg war Schalkes sechster Erfolg in Serie - damit ist der Vereinsrekord eingestellt. Ist es jetzt das Ziel, auch in Hamburg zu gewinnen, um mit einem neuen Vereinsrekord danach ins Derby zu gehen?

Caligiuri: Wir wollen den Rekord natürlich immer weiter ausbauen und so oft es geht unsere Spiele gewinnen. Aber wie hart es in Hamburg wird, hat man zuletzt gesehen gegen andere Mannschaft, die in der Tabelle unten drin stehen: Bei unseren Siegen gegen Mainz, Wolfsburg und jetzt Freiburg ging es nur über Mentalität und Kampf - darauf müssen wir in Hamburg auch wieder gefasst sein.