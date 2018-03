Das Spiel vom Donnerstag zwischen der SG Welper und der TuS Harpen endete mit einem 4:4-Remis.

Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Welper gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die SG Welper der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte der Gastgeber bei Harpen mit 3:1 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete die SG Welper mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Wirt und Wagner für von Hagen und Walschburger. Auch Harpen baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Platzmann und Wieschemann anstatt Kaczorowski und Jankowski.

Die TuS Harpen legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Thomas Jasinski aufhorchen (7./11.). Die 50 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Patrick Hampel noch einmal zu: 3:0 stand es nun aus Sicht des Gastes (45.). Die beiden Mannschaften verabschiedeten sich schließlich mit der deutlichen Führung für Harpen in die Pause. Anstelle von Mirco Heinzer war nach Wiederbeginn Nikolai Nehlson für Welper im Spiel. Mit zwei schnellen Treffern von Said Benkarit (47.) und Marvin Grumann (50.) machte der Aufsteiger deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Florian Kovatsch war es, der in der 58. Minute den Ball im Tor der SG Welper unterbrachte. Innerhalb weniger Minuten trafen Tolga Dilek (62.) und Florian Pemöller (64.). Damit bewies Welper nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Die TuS Harpen ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich die SG Welper noch ein Unentschieden.

Welper bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Sechs Spiele ist es her, dass die SG Welper zuletzt eine Niederlage kassierte. 79 Tore – mehr Treffer als Welper verbuchte kein anderes Team der Bezirksliga Westfalen 10.

Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt Harpen den neunten Platz in der Tabelle ein. In den letzten fünf Partien ließ die Harpener zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf. Am Montag muss die SG Welper bei der TuS Kaltehardt ran, zeitgleich wird die TuS Harpen vom BV Herne-Süd in Empfang genommen.