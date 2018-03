Auch in der Landesliga Niederrhein 2 und der Landesliga Westfalen 3 standen am Donnerstag komplette Spieltage auf dem Plan.

Am Niederrhein stand vor allem das Topspiel zwischen dem 1. FC Kleve (Platz eins) und dem SV Scherpenberg (Platz drei) im Blickpunkt. Der Tabellenzweite FSV Duisburg hatte es mit dem SV Sonsbeck zu tun.

An der Spitze lässt sich der 1. FC Kleve derzeit nicht stoppen. nach dem souveränen Sieg beim FC Kray gab es nun einen 2:0-Erfolg über den Tabellendritten Scherpenberg. Jan-Luca Geurtz und Jannis Altgen trafen für den Spitzenreiter vor 300 Zuschauern.

Gut erholt von der Niederlage gegen den Spitzenreiter zeigte sich der FC Kray, der beim VfL Rhede mit 2:0 gewinnen konnte. Dominik Immanuel und Kevin Steuke trafen für die Essener.

Der Tabellenzweite FSV Duisburg ist derzeit das einzige Team, das mit den Klebern noch mithalten kann. Gegen Sonsbeck feierte der FSV einen 1:0-Erfolg. Ibrahim Bulut traf sieben Minuten vor dem Ende. Damit liegen die Duisburger neun Zähler hinter Kleve, allerdings auch mit zwei Partien weniger auf dem Konto.

Weiter auf Erfolgskurs ist auch Sterkrade-Nord. Am Donnerstag gab es den nächsten Dreier. Diesmal siegten die Oberhausener 3:0 in Schwafheim. In der Tabelle liegt Sterkrade auf Platz vier.

In der Landesliga Westfalen 3 gab es den nächsten Rückschlag für den Spitzenreiter Horst-Emscher. Beim SC Obersprockhövel gab es eine 1:3-Niederlage. Der erste Verfolger BSV Schüren gewann beim Hombrucher SV mit 2:1. Schüren und Horst-Emscher liegen nun gleichauf mit 47 Punkten - Schüren hat allerdings zwei Spiele weniger bestritten.