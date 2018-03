Die Herner treten am Donnerstag (18.30 Uhr) bei Bielefeld II an. Der Verein beantragt für den Fall eines eventuellen Aufstiegs die Regionalliga-Lizenz.

Es gab so einige, erzählt Christian Knappmann, von denen er gehört habe in letzter Zeit: Hätte die Westfalia doch nur das Spiel gegen den FC Eintracht Rheine gewonnen. Heißt wohl weitergedacht: dann stünde die Mannschaft noch ein Stück besser da nach diesem Sieg über den Tabellenzweiten TuS Haltern. Aber der Trainer der Westfalia dreht beim Rückblick auf das 4:4 gegen Rheine die Medaille um, gerade vor dem Punktspiel bei Arminia Bielefeld II an diesem Donnerstag (Anstoß 18.30 Uhr).

„Das Spiel gegen Rheine hat mit seiner Dramaturgie auch eine reinigende Wirkung gehabt“, sagt Christian Knappmann. „Denn es hat gezeigt: Innerhalb von vier Minuten ohne Spannung, Fokussierung und Konzentration kann man einen zwei-Tore-Vorsprung und den Sieg herschenken.“

Das sah beim Sieg in Paderborn schon anders aus, und vor allem beim 2:0 über den TuS Haltern: „In Sachen Mentalität und Charakter war das von uns schon ein Paradebeispiel“, sagt der Herner Trainer.

Diesen Faden sollen seine Spieler an diesem Donnerstag in Bielefeld weiterspinnen. Zwar hat der Tabellen-15. gerade mal neun Punkte auf eigenem Platz geholt, zuletzt Niederlagen mit vielen Gegentoren hinnehmen müssen.

Und nach der Ankündigung der Vereins, die zweite Mannschaft zum Saisonende aus der Oberliga zurückzuziehen, seien die Spieler sicher erst einmal geschockt gewesen, so Knappmann. „Aber irgendwann haben sie sich damit abgefunden, können befreit aufspielen. Und sie werden sich auch für andere Vereine empfehlen wollen,“ sagt der Herner Trainer.

Platz zwei wird wieder ein Thema

Dass das Thema Platz zwei und möglicher Regionalliga-Aufstieg mit jedem Herner Sieg wieder ein Thema ist, lässt sich nicht vermeiden. Acht Punkte Rückstand haben die Herner zurzeit auf den zweiten Platz. Die Spitzenteams müssen alle noch gegeneinander antreten, und einige Nachholspiele stehen noch aus: „Dass man Nachholspiele gewinnt, das ist ja kein Automatismus“, so Knappmann.

Damit ist für den Herner Auftritt am Donnerstag aber auch klar: „Wir wollen und müssen gewinnen.“ Wieder mit Fatlum Zaskoku nach seiner Gelb-Rot-Sperre, fraglich ist der Einsatz von Marko Onucka. Nico Legat fehlt erkrankt, verletzt sind Ivan Benkovic und noch Semi Demiroglu.

Während des Gesprächs vor dem anstehenden Auswärtsspiel beim DSC Arminia Bielefeld II bestätigt Christian Knappmann, Trainer und Sportlicher Leiter des SC Westfalia Herne: „Wir haben uns in einer Runde zusammengesetzt und uns pro Antrag entschieden.“ Also dafür, eine Lizenz für die Teilnahme am Spielbetrieb in der Regionalliga zu beantragen.

Ob ich nun zum Auswärtsspiel nach Bielefeld fahre, oder nach Wegberg-Beeck, macht keinen großen Unterschied. Christian Knappmann

Die Verantwortlichen hätten das Für und Wider, Chancen und Risiken, abgewogen, so Knappmann, und die Argumente „Für“ hätten überwogen. Die Regionalliga sei eine Spielklasse auf der Schwelle vom Profi- zum Amateurfußball, aber die Westfalia würde auf ihrer bisherigen Seite der Schwelle verbleiben: „Wir würden auf dem bisherigen Niveau weitermachen. Die Spieler würden nicht teurer, die Fahrten nicht weiter. Ob ich nun zum Auswärtsspiel nach Bielefeld fahre, oder nach Wegberg-Beeck, macht keinen großen Unterschied.“

Stattdessen gäbe es im Fall der Fälle Heimspiele gegen Vereine wie zum Beispiel Wattenscheid 09, RW Oberhausen und RW Essen. Und „infrastrukturell“, also im Stadion, müsse auch nicht viel verändert werden, weil die Westfalia bereits durch Maßnahmen aus NRW-Liga-Zeiten die Vorgaben erfüllen würde.

Ertan Ilce, Sport und Finanzvorstand ergänzt: Das solle auch ein Signal an die Spieler sein, dass der Verein im Erfolgsfalle auch den Schritt in die höhere Liga machen würde. „Das ist doch klar, dass wir das machen, wenn wir einen vorderen Platz als sportliches Ziel ausgeben.“