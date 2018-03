Mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck ging es für die SG-Schönebeck vom Match beim VfB Essen-Nord in Richtung Heimat. Die Hausherren machten einen großen Schritt Richtung Aufstieg.

Beim VFB Essen-Nord standen diesmal Krause, Ekin und Kuka statt Kresevljak, Hünselar und Grüttner auf dem Platz. Auch die SGS veränderte die Startelf und schickte Agca für Kalinowski auf das Feld.

In der 20. Minute sahen die Zuschauer den Treffer von Kai Hoffmann zum 1:0. Bei der SG Essen-Schönebeck kam Pascal Caspari für Robin Weber ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (37.). Muniru Jeff Haruna nutzte die Chance für den VFB Essen-Nord und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Anstelle von Niklas Parsch war nach Wiederbeginn Rizan Kasem für Schönebeck im Spiel. Caspari war es, der in der 51. Minute den Ball im Tor des VFB unterbrachte. Kurz vor Ultimo war noch Christoph Krause zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Gastgebers verantwortlich (82.). Am Schluss schlug der Tabellenprimus die SGS vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des VFB Essen-Nord ist die funktionierende Defensive, die erst 19 Gegentreffer hinnehmen musste. Der VfB ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Es scheint, als wäre die Mannschaft von Trainer Patrick Meyer in diesem Jahr bereit für den ganz großen Wurf.