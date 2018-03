Das Auswärtsspiel des VfB Günnigfeld endete erfolglos.

Gegen SV Horst-Emscher 08 gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 2:0. Das Hinspiel hatte der SV Horst bei Günnigfeld mit 1:0 für sich entschieden.

Während SV Horst-Emscher 08 auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel beim VfB Günnigfeld Kaczmarek, Plohmann, Galanis, Schreier und Pancke statt Schreier, Fahr, Raymond, Andrecht und Turan. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Âhmet Inal auf Seiten des SV Horst das 1:0 (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Zum Seitenwechsel ersetzte Aboulay Doumbia von Günnigfeld seinen Teamkameraden Marvin Pancke. Inal schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (90.). Am Schluss fuhr SV Horst-Emscher 08 gegen den VfB Günnigfeld auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Der SV Horst sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 15 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. 54 Tore – mehr Treffer als der Tabellenführer verbuchte kein anderes Team der Landesliga Westfalen 3. Der Absteiger setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest.

In den letzten fünf Partien ließ Günnigfeld zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben. In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem fünften Rang. Als Nächstes steht für SV Horst-Emscher 08 eine Auswärtsaufgabe an. Am Donnerstag (19:30 Uhr) geht es gegen den SC Obersprockhövel. Der VfB Günnigfeld empfängt – ebenfalls am Donnerstag – den SSV Buer.