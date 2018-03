Am Sonntag trennten sich Westfalia Wickede und der FC Iserlohn unentschieden mit 0:0.

Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Wickede gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die Westfalia aus Wickede der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Iserlohn mit 1:0 gewonnen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Westfalia Wickede Heinings, Corke und Erdogan für Wegner, Toetz und Dietz aufliefen, starteten beim FC Iserlohn Kozlowski und Meckel statt Ernst und Lötters.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Wickede und Iserlohn ohne Torerfolg in die Kabinen. Bis zur ersten personellen Änderung, als Sergen Gülbeyaz Sahin Yildirim ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (57.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der FCI noch einen Doppelwechsel vor, sodass Sebastian Niesewicz und Lucas Schneider für Lukas Lenz und Kingsley Kanayo Nweke weiterspielten (90.). Mit dem Abpfiff von Jan Lohmann (Steinfurt) trennten sich die Westfalia und der FC Iserlohn remis.

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt Westfalia Wickede den sechsten Platz in der Tabelle ein.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Iserlohn auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Wickede tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 08.04.2018, bei YEG Hassel an. Am 02.04.2018 reist der FCI zur nächsten Partie zur SpVg Olpe.