Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto des TC Freisenbruch.

Der Gast setzte sich mit einem 2:1 gegen Preußen Eiberg durch. Den großen Hurra-Stil ließ Freisenbruch vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel war 2:0 zugunsten des Aufsteigers ausgegangen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Preußen Eiberg mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Schönhardt und Scheunemann für Weinbender und Hupe. Auch Freisenbruch baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Heising, Wipfler und Windscheid anstatt Winter, Schadhof und Thomas.

120 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Eiberg schlägt – bejubelten in der 20. Minute den Treffer von Tim Hitzegrad zum 1:0. Der TC Freisenbruch glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Preußen Eiberg in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Julian Cronberger anstelle von Benjamin Ollig für Eiberg auf. Freisenbruch drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Heiko Udo Basel und Jörn Parakenings sorgen, die per Doppelwechsel für Dirk Wipfler und Elias Windscheid auf das Spielfeld kamen (70.). Eine starke Leistung zeigte Kevin Maskow, der sich mit einem Doppelpack für den TC Freisenbruch meldete (74./85.). Am Schluss gewann die Freisenbrucher gegen Preußen Eiberg.

In sechs ausgetragenen Spielen kam Eiberg in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Der Gastgeber musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Preußen insgesamt auch nur zwei Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit 68 Toren fing sich die Eiberger die meisten Gegentore in der Kreisliga A Essen – Gruppe 2. Trotz der Niederlage fällt Preußen Eiberg in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 14.

Nach vier sieglosen Spielen ist Freisenbruch wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Nach dem errungenen Dreier hat der TC Freisenbruch Position sieben der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 inne. Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Eiberg. Nach der Niederlage gegen Freisenbruch ist Preußen Eiberg aktuell das defensivschwächste Team der Kreisliga A Essen – Gruppe 2. Weiter geht es für Eiberg am kommenden Donnerstag daheim gegen die SG Kupferdreh-Byfang. Für den TC Freisenbruch steht am gleichen Tag das Duell mit der Reserve der SF Niederwenigern an.