So haben die Auswahlspieler des Bundesligisten am Freitagabend mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften angeschnitten.

Leon Goretzka war nicht der einzige Nationalspieler in Diensten des FC Schalke 04, der am Freitagabend mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Sieben königsblaue Teamkollegen waren mit ihren jeweiligen Auswahlen ebenfalls im Einsatz, fünf von ihnen standen auch tatsächlich auf dem Platz. Einen erfolgreichen Test erlebten die beiden österreichischen Schalker.

Beim zweiten Sieg im zweiten Spiel unter dem neuen Nationaltrainer Franco Foda standen Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller in der Startelf. An den Toren zum 3:0-Erfolg waren sie zwar nicht beteiligt, die erzielten der frühere Bundesligaprofi Marko Arnautovic (2) und der Bayern-Star David Alaba, aber vor allem Schöpf zeichnete sich in seinem 74-Minuten-Einsatz aus. „Sehr, sehr aktiv, machte nach hinten dicht und sorgte – nicht zuletzt dank seiner enormen Laufarbeit – auch offensiv immer wieder für brenzlige Aktionen“, schrieb die österreichische Krone über den Offensivspieler.

Stürmer Burgstaller kam für seine Leistung in 69 Minuten dagegen nicht so gut weg: „Sehr bemüht, aber einige Male im Abseits, agierte zudem auch recht glücklos.“ Am Dienstag trifft Österreich auf Luxemburg.

Einen Sieg gab es auch für die Schweiz und Breel Embolo. Den 1:0-Treffer über Griechenland erzielte Blerim Dzemaili (59.), der Schalker Stürmer scheiterte kurz vor der Pause mit einem Pfostenschuss. Für Embolos Einsatz vergab der Schweizer Blick die Note vier – die Eidgenossen haben das deutsche Schulbenotungssystem umgekehrt, vier bedeutet genügend, darüber kommen nur noch gut und super. Embolo trifft mit der Mannschaft von Nati-Trainer Vladimir Petkovic am Dienstag noch auf Panama.

Konoplyanka bereitet Treffer vor

Yevhen Konoplyanka kam mit der Ukraine nicht über ein 1:1 gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien hinaus, bereitete aber die Führung der Osteuropäer durch Artem Kravets vor. Am Dienstag geht es dann noch gegen Japan. Als Kurzzeitarbeiter erwies sich auch Marko Pjaca: Der Mittelfeldspieler unterlag mit Kroatien in Miami Peru mit 0:2, Pjaca wurde nach 71 Minuten eingewechselt. Die Kroaten testen am Dienstag noch gegen Mexiko. Ohne Einsatz blieben ausgerechnet zwei Schalker, die gegeneinander hätten spielen können.

Amine Harit und Matija Nastasic schauten beim 2:1-Erfolg der Nordafrikaner nur über 90 Minuten von der Auswechselbank aus zu. Die nächste Möglichkeit zu einem Einsatz bietet sich am Dienstagabend Harit gegen Usbekistan und Nastasic gegen Nigeria.