Der Profi des FC Schalke präsentiert sich beim Treffen der Nationalmannschaft in Düsseldorf lässig - und zielstrebig.

Schwer zu sagen, ob Menschen, die vor zu großer Zufriedenheit warnen, immer schon so ausgesehen haben wie Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler vom FC Schalke 04 erreichte als einer der Letzten den Treffpunkt der Fußball-Nationalmannschaft im Düsseldorfer Medienhafen. Es war ein recht lässiger Auftritt: Schiebermütze, Sonnenbrille mit runden Gläsern, beigefarbenen Mantel.

Und der Mann, der sich beim Confed-Cup im vergangenen Sommer ins nationale Fußball-Bewusstsein spielte, mahnte zum Start ins WM-Jahr bei sich und seinen Kollegen sogleich eine tadellose Berufseinstellung an. "Gerade wenn man Erfolg hatte, neigt man vielleicht dazu, sich darauf auszuruhen. Da müssen wir gegensteuern. Das ist die Grundlage, um Erfolg zu haben“, sagte Goretzka über das Personal des Weltmeisters und Confed-Cup-Siegers. Damit folgte er der Argumentation von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und Bundestrainer Joachim Löw, die in den vergangenen Wochen und Monaten stets und immer darauf hinwiesen, dass Nachlassen der Beginn der Niederlage sei.

Goretzka gehört zu jenen, die sich in den kommenden beiden Länderspielen gegen Spanien am Freitag und gegen Brasilien vier Tage später in Berlin in bester Form präsentieren wollen, denn an seinem Kern-Arbeitsplatz, dem zentralen Mittelfeld, hat Löw eine Auswahl erlesenster Fußballer. Um die prominentesten drei zu nennen: Toni Kroos, Star von Real Madrid ist gesetzt, Ilkay Gündogan beeindruckt bei Manchester City, Sami Khedira von Juventus Turin ist Löws Wertschätzung betreffend nie zu unterschätzen. Wieviel Platz da für Goretzka bleibt, wird sich zeigen müssen.

„Wir haben noch einmal eine gute Möglichkeiten, gegen zwei der besten Fußballnationen zu testen. Darauf freuen wir uns“, sagt Goretzka und hat schnell wieder das große Ganze im Blick: „Wir haben seit zwei Jahren darauf hingearbeitet. Aber es ist noch nicht gegessen, wir Spieler müssen weiter unsere Leistungen zeigen, um dann am Ende auch dabei zu sein.“ Und vielleicht auch den Titel verteidigen zu können.