Mit neun Profis trainierte Schalke am Dienstag. 13 Spieler sind zu Länderspielen eingeladen, drei kurieren kleinere Verletzungen aus.

Mit nur neun Profispielern hat Schalke am Dienstag den Trainingsbetrieb in der Länderspielpause aufgenommen. Es fehlten neben den 13 Spielern, die zu Länderspielen eingeladen sind, auch Naldo, Daniel Caligiuri und Benjamin Stambouli. Nach der großen Belastung in den vergangenen Wochen absolvierten sie ein reduziertes Programm beziehungsweise kurieren kleinere Verletzungen aus: Stambouli war beim Spiel zuletzt in Wolfsburg mit Oberschenkelbeschwerden vom Platz gegangen.

Unter den Profis, die am Dienstag auf dem Platz trainierten, war auch Max Meyer. Der Mittelfeldspieler äußerte sich aber erneut nicht zu seiner Zukunft: Vor Wochen hatte er einmal den 20. März als den Tag genannt, an dem er sich entscheiden wollte.

Neben Meyer trainierten auch Ralf Fährmann, Michael Langer, Franco Di Santo, Bastian Oczipka, Abdul Rahman Baba, Bernard Tekpetey, Pablo Insua und Sascha Riether. Aufgefüllt wurde das Aufgebot mit fünf Nachwuchsspielern, so dass sich insgesamt 14 Fußballer auf dem Platz tummelten.