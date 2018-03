Rudi Kargus ist der beste Elfmeter-Killer in der Geschichte der Bundesliga, Schalke-Legende Norbert Nigbur ist Dritter. Ralf Fährmann holt auf.

Ralf Fährmann ist mit seinem gehaltenen Elfmeter beim 1:0-Sieg in Wolfsburg in die Top 20 der besten Elfmeter-Killer in der Geschichte der Bundesliga vorgerückt. Die Liste mit den meisten gehaltenen Elfmetern führt Rudi Kargus (23) vor Toni Schumacher (18) und Schalke-Legende Norbert Nigbur (17) an. Vierter ist Andy Köpke (14).

Für Fährmann war die Parade gegen Paul Verhaegh sein elfter vereitelter Strafstoß in der Bundesliga: Neun hat er gehalten, zwei Schüsse verfehlten das Tor. Angesprochen auf seine bislang schon elf vereitelten Elfmeter meinte er: „Damit bin ich ja Norbert Nigbur auf der Spur.“

Gegen Dortmund hält er doppelt

In der vergangenen Saison hatte Fährmann als erster S04-Keeper überhaupt vier Strafstöße vereitelt. Noch zu seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt gelang ihm sogar einmal das Kunststück, zwei Elfmeter in einem Spiel zu halten: Es war am 34. Spieltag der Saison 2010/11, als Fährmann im Spiel der Frankfurter gegen Borussia Dortmund Schüsse von Barrios und Dede meisterte.

Laut bundesliga.de haben dieses Kunststück mit zwei gehaltenen Elfmetern in einem Spiel in diesem Jahrtausend nur zwei andere Keeper ebenfalls geschafft: Schalkes Frank Rost (im Jahr 2004 gegen den BVB) und Nürnbergs Raphael Schäfer (2014 gegen Braunschweig).

Und noch eine Elfmeter-Großtat von Fährmann bleibt in Erinnerung: Als Schalke 2011 gegen den BVB den Supercup gewann, meisterte Fährmann beim Elfmeterschießen die Versuche von Großkreutz und Perisic. Es war Schalkes letzter Titelgewinn. Auch in dieser Saison ist noch ein Titel drin: Schalke steht im DFB-Pokal-Halbfinale, wo es am 18. April gegen Frankfurt geht.