Am Sonntag trennten sich die SG Castrop-Rauxel und Westfalia Huckarde unentschieden mit 1:1.

Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Castrop-Rauxel gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die Castroper der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Huckarde hatte mit 5:2 gewonnen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Castrop-Rauxel Kourouma, Cayirli und Helmig für Backes, Muth und Dannemann aufliefen, starteten bei Westfalia Huckarde Podeschwa und Dollar statt Karunaratna und Meschkis.

Paul Koch versenkte den Ball in der 24. Minute im Netz der SG Castrop-Rauxel. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Hakan Cayirli zum Ausgleich für den Gastgeber. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Anstelle von Slava Justus war nach Wiederbeginn Christian Boullier für Huckarde im Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Castrop-Rauxel nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt der Aufsteiger den sechsten Platz in der Tabelle ein. Die SG Castrop-Rauxel baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Seit fünf Spielen wartet die Westfalia schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Castrop-Rauxel zum FC Hillerheide, gleichzeitig begrüßt Westfalia Huckarde Vestia Disteln auf heimischer Anlage.