Die Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard präsentierte sich gegen den Heisinger SV in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 0:10.

Blau-Weiß Mintard II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel hatte Heising bei Mintard mit 2:0 für sich entschieden.

Der Heisinger SV startete mit vier Veränderungen in die Partie: Rivero Sosa, Kowald, Schütt und Jäger-Roß für Schmidt, Jung, Hußmann und Dzierzon. Auch Mintard stellte um und begann mit Rommerswinkel, Stundner, Delker, Jenne und Hildebrandt für Wellkamp, Pobisch, Wagner, Ridder und Ewers.

20 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Heising schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von Timo Schmidt zum 1:0. Yannick Kowald trug sich in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein. Das 3:0 für den HSV stellte Schmidt sicher. In der 28. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Innerhalb weniger Minuten trafen Mario Schütt (36.) und Niklas Nadolny (38.). Damit bewies der Gastgeber nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. In Durchgang eins war Blau-Weiß Mintard II komplett von der Rolle und schaute zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand. Der Heisinger SV zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Nadolny (47./76.) und Dennis Mackowski (74.) drei weitere Treffer. In der 61. Minute bereits hatte der Ligaprimus personell umgestellt: Per Doppelwechsel kamen Philip Penders und Phillip Niclas Hußmann auf den Platz und ersetzten Kowald und Marvin Warnaß. Der neunte Streich von Heising war Mackowski vorbehalten (81.). Schmidt war es, der kurz vor Ultimo das 10:0 besorgte und den HSV inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Insgesamt reklamierte die Heisinger gegen Mintard einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Nachdem der Heisinger SV hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Heising weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Seit elf Begegnungen hat der HSV das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Die Defensive des Heisinger SV (elf Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Kreisliga A Essen – Gruppe 2 zu bieten hat.

Die Abstiegssorgen von Blau-Weiß Mintard II sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Für den Gast sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Die Mintarder musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Mintard insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Insbesondere an vorderster Front kommt Blau-Weiß Mintard II nicht zur Entfaltung, sodass nur 23 erzielte Treffer auf das Konto von Mintard gehen. Heising tritt kommenden Donnerstag um 19:30 Uhr beim TC Freisenbruch an. Drei Tage später empfängt Blau-Weiß Mintard II die Reserve des SV Burgaltendorf.