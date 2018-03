Schalkes Verteidiger Thilo Kehrer hat in sich hineingehört und entschieden: Es geht nicht.

Nach seiner Augenverletzung aus dem Mainz-Spiel hatte der Abwehrspieler zwar das Abschluss-Training vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg (18.30 Uhr) mitgemacht, fühlte sich aber offenbar nicht sicher genug für einen Einsatz.

So rückt gegen Wolfsburg der Franzose Benjamin Stambouli in die Abwehrformation. Ebenfalls neu in der ersten Elf dabei: Amine Harit, der sich zuletzt im Tief befunden hatte, Bastian Oczipka, Max Meyer und Leon Goretzka.

Auf der Bank halten sich neben Torwart Alexander Nübel die Feldspieler Yevhen Konoplyanka, Franco Di Santo, Marko Pjaca, Breel Embolo und Pablo Insua bereit.

Domenico Tedesco warnt trotz der bedrohlen sportlichen Situation, in der sich Wolfsburg befindet, vor den Grün-Weißen. „Bruno Labbadia ist seit drei Spieltagen dort Trainer. Er hat jetzt nicht die Chance gehabt, viel Einfluss zu nehmen durch eine Vorbereitung. Wenn man den VfL durchgeht, dann sind es große Namen mit viel Qualität“, sagt Schalkes Trainer. Tedesco weiter: „Das ist eine Mannschaft, die gerne Ballbesitz hat, Es sind Spieler, die gerne den Ball in den Fuß haben. Wir müssen alles abrufen, da ist Vorsicht geboten.“