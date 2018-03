Der Schalker Johannes Geis steht derzeit im Kader des FC Sevilla. Er spielt selten, ist aber trotzdem glücklich. Jetzt gegen den FC Bayern.

Der FC Bayern trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Sevilla - und mit dabei ist dann auch ein Schalker. Johannes Geis steht derzeit im Kader des spanischen Erstligisten, der S04 hat ihn verliehen. Geis wollte Spielpraxis sammeln, das klappt nur bedingt. Im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester United war er trotzdem immer wieder zu sehen, weil er sich emotional mit den Torschützen freute.

Überhaupt war der 2:1-Sieg im Old Trafford, der das Weiterkommen bedeutete, ein besonderes Erlebnis für den 24-Jährigen. Es spürte "unglaubliche Freude", wie er im Interview mit t-online verriet. "Es klingt vielleicht abgenutzt, aber wir haben in der Kabine wirklich ein kleines Feuerwerk abgebrannt. So ein Erfolg für den FC Sevilla im Old Trafford … die Jungs haben nachher gesagt, es ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass Sevilla das Champions-League-Viertelfinale erreicht hat. Das ist ein unglaubliches Gefühl", meinte er.

Geis: "Das macht nicht jeder Trainer"

Sogar Schalke-Trainer Domenico Tedesco gratulierte anschließend. Geis: "Er hat mir eine Nachricht geschrieben, was mich sehr gefreut hat! Das macht nicht jeder Trainer. Wir sind auf jeden Fall in Kontakt. Er hat mir gratuliert, alles Gute gewünscht und hofft, dass wir auch weiterkommen. Das war eine Riesenaktion von ihm und hat mich echt gefreut."

Trotzdem wünscht sich Geis natürlich mehr Einsatzzeiten, wie er zugibt. Aber, er sei zunächst mal froh, beim FC Sevilla zu sein. "Wenn ich es bis jetzt grob zusammenfasse: Ich habe in Stadien gespielt, von denen ich als Kind geträumt habe. Ich habe das Champions-League-Spiel gegen Liverpool miterlebt, wo wir einen 0:3-Rückstand noch ausgleichen konnten", so Geis, "ich bin aber nicht als Stammspieler hierhergekommen oder als ein großer Name. Ich musste und muss mir alles erarbeiten, und dafür habe ich schon viel erlebt. Und jetzt das i-Tüpfelchen in Manchester".

Kehrt Geis zurück ins Revier?

Bleibt die Frage nach seiner Zukunft. Kehrt er zurück ins Revier? "Im Moment, in der ganzen Euphorie, ist es schwer, daran zu denken. Wir haben hier mit dem Pokalfinale und dem Weiterkommen in der Champions League noch Riesenziele vor uns. Ich fühle mich hier wohl und habe momentan wenig Gedanken daran. Wir fiebern hier jetzt erst mal von Event zu Event", meinte Geis. Zuletzt wurde er auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.