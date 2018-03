Die U19 von Rot-Weiss Essen hat in der Niederrheinliga einen 13:0-Kantersieg beim Tabellenletzten TSV Ronsdorf gefeiert und die Tabellenführung zurückerobert.

Der Tabellenführer der U19-Niederrheinliga spielt gegen den Tabellenletzten. Solche Partien bergen selten Überraschungen. Der Sieger steht eigentlich schon vor dem Anpfiff fest. Was für Erkenntnisse soll der Trainer schon aus so einem Spiel mitnehmen? Dennoch mahnte RWE-Trainer Damian Apfeld im Vorfeld: "Wenn wir da patzen, dann ist der Sieg gegen Wuppertal nichts mehr wert". Nun musste sich die Mannschaft umstellen, vom Spitzenspiel auf eine Pflichtaufgabe.

Die ersten Minuten der Partie gehörten jedoch Ronsdorf. Die Mannschaft von Ralf Mittenberger machte früh Druck und hatte die erste Chance der Partie. Beide Mannschaften waren in der Anfangsphase auf Augenhöhe. Doch das Spiel kippte durch einen Treffer der Ronsdorfer - ins eigene Tor. Der Spielzug, der zum Eigentor führte, war symptomatisch für den weiteren Spielverlauf. Alkan Talas, rechter Außenspieler, passte flach in den Fünfmeter-Raum der Ronsdorfer, zwar fand er keinen Mitspieler, aber das Schienbein von Ronsdorfs Igwebuike. Nach dem frühen Eigentor dominierte RWE die Partie.

Der Schlüssel zum Erfolg lag auf den Außenbahnen

Die Rot-Weissen versuchten den Gegner mit hohen Bällen auf die Außenbahnen oder direkt in die Spitze, zu überspielen. Deutlich effektiver waren flach gespielte Pässe auf den Außenbahnen. Dort agierten die schnellen Flügelspieler Alkan Talas und Robin Köhler. Beide brachten immer wieder Flanken in den gegnerischen Fünfmeter-Raum. So war das 2:0 fast eine Kopie des ersten Treffers. Dieses Mal kam die Flanke von der linken Seite. Halbhoch gespielt, landete der Ball bei Nico Köhler, der im Fünfer einfach nur abstauben musste. "Wenn der Gegner so tief steht, bleibt oft nur die Außenbahn", sagt Apfeld. Die Mannschaft hatte ihr Muster gefunden.

Kompromisslos zum Erfolg

Bei leichtem Regen wurde die zweite Halbzeit angepfiffen. Die Kräfte der Ronsdorfer ließen nach, auch wenn sie sich teils gute Kontergelegenheiten erspielten. Das machte sich auf dem Platz bemerkbar. Neben den Außenbahnen glänzte auch Luniama-Mukulayenge mit einem präzisen Freistoßtor in den Winkel. Und Nico Köhler nicht zu vergessen, der insgesamt fünf Tore erzielte. Das Endergebnis lautet schließlich 13:0, der höchste Sieg der bisherigen Saison für den alten und neuen Spitzenreiter.

Man mag meinen, dass Essen mit Blick auf das Torverhältnis das Tempo hochhielt. Doch Apfeld verneint: "Da schauen wir jetzt weniger drauf. Für uns ist wichtig, wie wir Fußball spielen. Ob wir ein Spiel 3:0 oder 5:0 gewinnen, ist nicht relevant". So liegt die Erkenntnis dieses Spiels nicht unbedingt in ihrem spielerischen Mehrwert. Es ist eher die Erkenntnis, dass Essen - egal unter welchen Umständen - sein Spiel durchzieht, kompromisslos und erfolgreich.