Beim FC Schalke 04 läuft es aktuell wie geschmiert. Königsblau steht auf Platz zwei und hat die letzten vier Spiele gewonnen. Doch gefühlt täglich tauchen neue Transfergerüchte auf.

Mit Mark Uth (TSG Hoffenheim) haben die Gelsenkirchener bislang nur einen neuen Spieler für die Spielzeit 2018/19 verpflichtet. Dass das nicht der einzige Sommerzugang bleibt, ist kein Geheimnis. Die Frage ist nur, wen Schalke noch verpflichtet.

Noch am Dienstag berichteten die Ruhr Nachrichten, dass Kölns Dominique Heintz auf dem Einkaufszettel des Schalker Sportvorstandes Christian Heidel stehen soll. Der 24-Jährige hat bei den Geißböcken noch einen Vertrag bis zum Jahr 2021, er könnte den Klub aber im Falle eines Bundesligaabstiegs verlassen. Im Raum steht eine Ausstiegsklausel von zehn Millionen Euro. In dieser Spielzeit stand Heintz 23-mal für die Kölner auf dem Rasen, er erzielte ein Tor, bereitete einen weiteren Treffer vor.

Am Mittwoch bringt die "Sport Bild" zwei weitere Kandidaten ins Spiel. Werder Bremens Zlatko Junuzovic (30) und der vielleicht schon vielen Fans in Vergessenheit geratene Ex-Nationalspieler Marko Marin. Während Werder-Kapitän Junuzovic (Saisonbilanz: 18 Spiele, ein Tor, vier Vorlagen) am Saisonende ablösefrei zu haben wäre, müsste Schalke für den 29-jährigen Marin, der bei Olympiakos Piräus bis zum 30. Juni 2019 einen Vertrag besitzt, rund fünf Millionen Euro auf den Tisch legen. Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte in dieser Saison 33 Pflichtspiele für Piräus, konnte acht Tore erzielen und fünf weitere Treffer vorbereiten.

Zuvor wurde bereits Hamburgs Nicolai Müller mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Den 30-jährigen Flügelstürmer, der im Sommer ablösefrei ist, holte Heidel bereits 2011 aus Fürth zum FSV Mainz 05.

Diese Spieler stehen auf Schalke für die Saison 18/19 unter Vertrag

Tor: Ralf Fährmann (Vertrag bis 2020), Alexander Nübel (2020), Michael Langer (2019)

Abwehr: Pablo Insua (2021), Bastian Oczipka (2020), Benjamin Stambouli (2020), Matija Nastasic (2019), Thilo Kehrer (2019), Naldo (2019), Abdul Rahman Baba (2019)

Mittelfeld: Weston McKennie (2022), Nabil Bentaleb (2021), Alessandro Schöpf (2021), Amine Harit (2021), Daniel Caligiuri (2020), Yevhen Konoplyanka (2020)

Sturm: Mark Uth (kommt von 1899 Hoffenheim, 2022), Breel Embolo (2021), Cedric Teuchert (2020), Guido Burgstaller (2020), Bernard Tekpetey (2020), Franco Di Santo (2019)

Diese ausgeliehenen Spieler kehren - Stand jetzt - zurück: Benedikt Höwedes (von Juventus Turin, Vertrag bis 2020), Luke Hemmerich (vom VfL Bochum, 2020), Coke (von UD Levante, 2019), Johannes Geis (vom FC Sevilla, 2019), Donis Avdijaj (von Roda Kerkrade, 2019), Fabian Reese (Greuther Fürth, 2019), Haji Wright (SV Sandhausen, 2020)