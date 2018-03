Im Gipfeltreffen der U19-Bundesliga hat der FC Schalke 04 ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Königsblauen schlugen den großen Rivalen Borussia Dortmund mit 4:2 (2:1).

„Derbysieger, Derbysieger“, schallte es von den gut besuchten Rängen. „Derbysieger, Derbysieger“, rief die Mannschaft zurück. Das übliche Procedere, wenn man den ungeliebten Nachbarn in die Schranken weist. Aber dieses Derby war mehr. Es war eine Demonstration Schalker Stärke.

Mit einer Gala-Vorstellung hat der FC Schalke 04 den BVB am Sonntag in Gelsenkirchen-Ückendorf vor 1.500 Zuschauern besiegt und damit die Tabellenführung in der A-Junioren Bundesliga West gefestigt. Mit 4:2 (2:1) schickten die Schützlinge von Norbert Elgert die Dortmunder nach einem über weite Strecken fantastischen Spiel zurück in die Heimat. Allen voran der überragende Ahmed Kutucu sorgte mit zwei Treffern (34., 52.) und einem herausgeholten und von Niklas Wiemann verwandelten Foulelfmeter (68.) beim zwischenzeitlichen 4:1 für Party-Stimmung bei Königsblau.

„Schalke hat verdient gewonnen“, erklärte BVB-Trainer Benjamin Hoffmann anschließend. „Der S04 war das bessere Team. Wir wollten mehr über Einzelaktionen kommen, das hat nicht gepasst.“ Der BVB war nur in der Phase, als David Kopacz (7.) die frühe Schalker Führung durch Florian Krüger (2.) ausgleichen konnte, einigermaßen im Spiel. „Wir sind in Schönheit gestorben und haben den Kampf nicht angenommen“, ärgerte sich Hoffmann. „Schalke war sehr gut eingestellt, laut, aggressiv und uns die zwei Tore auch voraus.“

Dortmund, das mit Profi Jadon Sancho angetreten war, blieb vieles schuldig. „Dass du sie ohne Chance lässt, ist unmöglich. Aber wir hatten gegen die individuelle Klasse viel entgegen zu setzen“, freute sich Schalkes Trainer Norbert Elgert entsprechend. „Wir hatten eine hohe taktische Disziplin, eine extreme Lauf- und Kampfbereitschaft, einen herausragenden Teamgeist. Ich glaube, dass wir ein hochklassiges und interessantes Spiel vor einer tollen Kulisse verdient gewonnen haben.“

Elgert sieht keine Vorentscheidung

Erst in der Schlussphase kam der BVB nochmal auf. Sancho verkürzte fünf Minuten vor dem Ende auf 2:4. „Dass man dann nochmal unruhig wird, das ist nicht nur im Jugendfußball so. Danach war es nochmal ein bisschen wackelig“, fand Elgert.

Insgesamt war er aber sehr zufrieden. „Wir spielen insgesamt bisher eine sehr gute Saison. Das möchten wir auch weiterhin gerne tun. Aber du gewinnst kein Spiel im Vorbeigehen. Es ist noch ein weiter Weg“ verdeutlichte der S04-Trainer.

Sein Team führt die Tabelle nach dem auch psychologisch wichtigen Dreier im direkten Vergleich der beiden herausragenden Mannschaften in der A-Junioren Bundesliga West nun mit drei Punkten und einem ausgetragenen Spiel weniger an. Elgert: „Wir haben uns ein gewisses Polster verschafft, aber es ist noch ein weiter Weg. Die Gegner sind alle stark. Ich möchte daher noch nicht von einer Vorentscheidung sprechen. Aber Dortmund und wir haben sicherlich gute Chancen, durchzukommen.“