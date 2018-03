Die SG Wattenscheid 09 besiegte im Derby Rot-Weiss Essen mit 3:2. Damit dürfte wohl auch nach dem Spielverlauf nur der kühnste 09-Fan mit gerechnet haben.

So sieht sie also aus, die pure Ekstase. Nachdem Berkant Canbulut in der Nachspielzeit auf Essens Torwart Robin Heller zulief und den Ball an ihm vorbei ins Tor beförderte, kannte die Freude keinen Halt mehr. Er und seine Mitspieler rannten sofort zu den Gästefans und jubelten vor dem Auswärtsblock im Stadion Essen. Trainer Farat Toku, sein Mitarbeiterstab und die Ersatzspieler rannten auf den Platz, ballten die Fäuste und schrien das Adrenalin nur so aus sich heraus. Zum dritten Mal in Folge nahm Toku an der Hafenstraße etwas mit, dazu seinen ersten Sieg. Im Stadion Essen ist Toku noch ungeschlagen.

Wie überraschend dies gewesen sein mag, erkannte man auch auf der nachfolgenden Pressekonferenz. Gleich sechsmal verwandte der A-Lizenzinhaber in seinem Statement das Wort „Glück“ in verschiedenen Varianten: „Ich werde mich nicht für den Sieg entschuldigen. Wer ein Tor mehr schießt als der Gegner, hat es dann auch verdient.“ Glück mag zwar ein Faktor gewesen sein - so wie bei Angelo Langers Flanke zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, die sich genau über RWE-Keeper Heller hinweg ins Tor senkte, es war jedoch nicht der einzige.

Die Umstellung nach der Halbzeit vom 3-4-3 auf ein 4-2-3-1-System waren am Ende wohl die entscheidenden Kniffe des 37-Jährigen. Hinzu kommt das glückliche Händchen bei den Einwechslungen von Jonas Erwig-Drüppel, der den entscheidenden Freistoß vor dem 2:2 herausholte, sowie dem Siegtorschützen Canbulut. Da kann es sich Toku auch mal rausnehmen, seinen Doppel-Torschützen Langer nach dem Spiel zu necken: „Zu ihm sage ich gar nichts. Der wird nie mehr in seinem Leben zwei Tore schießen.“

Es tat ihm sichtlich gut, nach dem Spiel mal wieder auf der erfolgreicheren Seite zu sitzen. Im Kalenderjahr 2018 haben die Wattenscheider bisher nur einen Punkt geholt. Zuletzt unterlagen sie bei der U21 des 1. FC Köln mit 0:3, an das Toku auch noch einmal zurückerinnerte: „Da haben wir die Welt nicht mehr verstanden. Deshalb nehmen wir die drei Punkte gegen Essen gerne mit.“ Und wohl auch das Selbstvertrauen, dass sie aus solch einem Erlebnis ziehen können. Am kommenden Samstag geht es für die Toku-Elf zuhause gegen den FC Wegberg-Beeck.