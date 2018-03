Der Schalke-Fan, der beim Spiel vor einer Woche in Leverkusen auf der Tribüne schwer gestürzt war, kämpft weiter um seine Genesung.

Nachdem Schalke in den vergangenen Tagen keine Angaben über den Zustand des 53-Jährigen gemacht hatte, berichtete Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann in der Halbzeit des Spiels gegen Berlin, der Zustand des Fans sei “weiter sehr kritisch”. Der Schalker Fan hat schwere Kopfverletzungen erlitten und liegt in der Kölner Uni-Klinik. Ein anderer Anhänger, der in Leverkusen ebenfalls gestürzt war, ist auf dem Weg der Besserung. Nähere Angaben macht Schalke mit dem Hinweis auf die Privatsphäre nicht.

Die Fans in der Arena spendeten per Beifall Genesungswünsche an den Schwerverletzten. Bereits vor dem Spiel hatte Schalkes Trainer Domenico Tedesco seine Anteilnahme ausgedrückt: “Die Geschichte liegt uns am Herzen. Die besten Genesungswünsche von uns.”