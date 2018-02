Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld zeigen im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga Nerven.

Düsseldorf musste sich nach einer vermeintlich sicheren 3:0-Führung am Ende mit 3:4 (3:2) bei Jahn Regensburg geschlagen geben und blieb dadurch im dritten Spiel in Folge ohne Sieg. Bielefeld unterlag nach zuvor fünf Spielen in Serie ohne Niederlage Dynamo Dresden 2:3 (1:0) und verpasste damit den Sprung auf Platz vier.

Die Fortuna bleibt mit 44 Punkten zwar auch nach dem 24. Spieltag auf Platz zwei, Verfolger Holstein Kiel könnte am Sonntag aber durch einen Erfolg beim FC St. Pauli den Rückstand auf vier Punkte verkürzen. Regensburg liegt mit nur einem Zähler hinter Kiel vorerst auf Rang vier.

Die Rheinländer waren durch Rouwen Hennings (3.), Benito Raman (13.) und Takashi Usami (15.) frühzeitig deutlich in Führung gegangen. Kaan Ayhan traf in der 20. Minute für die Gäste zudem noch den Pfosten. Marco Grüttner (37.) und Jonas Nietfeld (40.) brachten die Gäste aber noch vor der Pause wieder ins Spiel, ehe Marvin Knoll per Foulelfmeter (60.) und Sargis Adamyan (65.) den Jahn erneut jubeln ließen.

Florian Hartherz (28.) brachte Bielefeld etwas glücklich in Führung. Moussa Kone (48.) und Lucas Röser (64.) drehten die Partie nach der Pause, ehe Andreas Voglsammer (76.) per umstrittenem Foulelfmeter ausglich. Mit einem Fernschuss schoss erneut Röser (79.) die Gäste dann zum Sieg und sorgte zudem für die erste Niederlage der Bielefelder in diesem Jahr.

Während der Rückstand der Arminia auf den Relegationsplatz im Verlauf des Spieltags auf sechs Punkte anwachsen könnte, rückten die Sachsen nach ihrem neunten Saisonsieg ins gesicherte Mittelfeld vor.