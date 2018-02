Rückschlag gegen den BVB II

Die SG Watttenscheid verlor das Nachholspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund vor 385 Zuschauern im Lohrheidestadion mit 2:4 (0:2).

Größer hätte der gegenseitige Respekt der beiden Teams voreinander kaum sein können. Als „eine der spielstärksten Mannschaften“ hatte BVB-Trainer Jan Siewert die Nullneuner bezeichnet, Toku hatte vor der individuellen Stärke der Schwarz-Gelben gewarnt. Und vor der Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten eiskalt zuschlagen zu können. Und so kam es auch.

Sieben Minuten reichten, um die Toku-Elf mit 0:2 in Rückstand zu bringen – und so zunächst zu verunsichern. Erst traf Sören Dieckmann frei vor Torhüter Edin Sancaktar zum 1:0 für den BVB (28.), dann nickte Wattenscheids Verteidiger Felix Clever eine Flanke von Gianluca Rizzo ins eigene Netz (35.). Dieckmann hätte beinahe noch das dritte Tor für die Borussen erzielt, zielte aber gut zwei Meter zu weit nach rechts (40.). Besser machte es im zweiten Durchgang Evangelos Pavlidis. Die Leihgabe vom Zweitligisten VfL Bochum traf per Konter zum 3:0 aus Dortmunder Sicht (55.).

Die SGW, die am Sonntag gegen den KFC Uerdingen dreimal einen Rückstand egalisiert hatte, bäumte sich noch einmal auf. Demir Tumbul wurde im Strafraum gefoult, Manuel Glowacz verwandelte den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:3 (58.).

Toku, der auf die gelbgesperrten Steve Tunga und Matthias Tietz verzichten musste, brachte Offensivspieler Sebastian van Santen für Verteidiger Felix Clever – und setzte so alles auf die Offensive. Der BVB nutzte den Vorwärtsdrang zum Kontern. Und nachdem Jeffrey Obst zunächst einen Lupfer von Dieckmann von der Linie gekratzt hatte, nutzte Patrick Pflücke in der 68. Minute einen groben Abwehrfehler zum 1:4.

Wattenscheid schien geschlagen, spielte aber mit dem Mut der Verzweiflung weiter nach vorn. Der eingewechselte Berkant Canbulut verkürzte auf 2:4 (78.). Für eine erneute Aufholjagd aber war der BVB an diesem Abend zu stark.