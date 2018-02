Am Donnerstag (19.30 Uhr) steht das Nachholspiel der SG Wattenscheid 09 gegen Borussia Dortmund II auf dem Programm. Die Gegner haben großen Respekt voreinander.

Nicht zuletzt aufgrund des starken Wattenscheider Auftritts beim 3:3-Unentschieden gegen den KFC Uerdingen dürfte Jan Siewert vor den Schwarz-Weißen gewarnt sein. Der U23-Trainer des BVB zählt die SG sogar zu den besten Mannschaften der Regionalliga West. "Das ist so. Wattenscheid präferiert einen tollen Spielstil. Sie sind schnell, willig und gierig. Spielerisch gesehen, gibt es nicht viel bessere Mannschaften in der Liga als Wattenscheid. Farat Toku leistet da seit längerer Zeit schon hervorragende Arbeit", lobt der 35-jährige Siewert seinen zwei Jahre älteren Trainerkollegen aus Wattenscheid.

Trotz des Lobeshymnen: Die Dortmunder, die das Hinspiel in der heimischen Roten Erde mit 2:1 gewannen, wollen auch im Lohrheidestadion natürlich gewinnen. Nach knapp zwei Monaten ohne Pflichtspiel wird es wieder an der Zeit auf Punktejagd zu gehen. Am Wochenende siegte der BVB II in einem Testspiel gegen die Hammer Spielvereinigung mit 1:0. Siewert hofft, dass es am Donnerstag endlich mit dem ersten Pflichtspiel des Jahres klappt: "Ich hoffe, dass es endlich losgeht. Die Pause ist ja schon länger als im Sommer. Es ist nicht einfach, die Jungs auf ein Spiel vorzubereiten, alles hochzufahren und dann wird die Partie wieder abgesagt."

Geht es nach 09-Trainer Toku dann wird am Donnerstag in der Lohrheide der Ball rollen. "Ich bin kein Wahrsager. Ich hoffe, dass es in der Nacht nicht zu kalt, frostig wird. Wir wollen auch spielen und im Rhythmus bleiben." Siewerts Lob kann Toku nur zurückgeben: "Der BVB hat eine starke Mannschaft. Ich glaube, dass die Zuschauer sich auf ein offensives, spannendes Spiel freuen dürfen."

