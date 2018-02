Schalke-Trainer Domenico Tedesco musste am Dienstag beim Training in Gelsenkirchen auf zwei seiner Leistungsträger verzichten. Drei weitere Spieler sind ebenfalls angeschlagen.

Der hart umkämpfte 2:1 (2:0)-Heimsieg am Samstagabend gegen die TSG Hoffenheim hat beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 Spuren hinterlassen. Drei Leistungsträger der Königsblauen trugen aus dieser Begegnung leichte Blessuren davon.

Zwei von ihnen waren am Dienstag zum Zuschauen gezwungen. Kapitän Ralf Fährmann und Mittelfeld-Star Leon Goretzka fehlten bei der Trainingseinheit am Vormittag. Nach Angaben der Schalker Verantwortlichen handelt es sich dabei aber nur um eine Vorsichtsmaßnahme. Ein Einsatz des Duos im Bundesliga-Topspiel am kommenden Sonntag (15:30 Uhr, Sky) beim Tabellenvierten Bayer Leverkusen sei nicht gefährdet.

Gleiches gilt für den Matchwinner des Hoffenheim-Spiels, Breel Embolo. Der Schweizer Nationalspieler, der am Samstag sein zweites Saisontor erzielte und eine starke Vorstellung ablieferte, konnte am Dienstag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Stattdessen absolvierte der 21-jährige Offensivspieler eine individuelle Laufeinheit. Auch Offensivspieler Yevhen Konoplyanka, der das Heimspiel gegen die Kraichgauer aufgrund einer Virus-Erkrankung verpasste, muss noch kürzer treten. Der Ukrainer hat den Infekt inzwischen überwunden, ist allerdings noch nicht voll belastbar.

Positive Signale gibt es von Weston McKennie. Der 20-jährige US-Amerikaner steht nach einer Teilruptur des Innenbandes im rechten Knie wieder auf dem Trainingsplatz. Am Dienstag trainierte der Mittelfeldspieler genau wie Embolo und Konoplyanka individuell. McKennies Verletzung, die er sich im Spiel gegen Hannover 96 (1:1) zuzog, wurde konservativ behandelt. Seine Ausfallzeit wurde auf rund sechs Wochen geschätzt.