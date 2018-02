Das Wetter hat wieder zugeschlagen! Die U19 von Rot-Weiss Essen ist betroffen. Die für Sonntag (18. Februar 2018) geplante Partie des 16. Spieltags in der A-Junioren Niederrheinliga beim TSV 05 Ronsdorf kann nicht stattfinden.

Nach dem 3:2-Last-Minute-Derbysieg gegen die Essener SG 99/06 hat das Team von Trainer Damian Apfeld erst einmal Pause. Die Rot-Weissen wollten in Ronsdorf ihre grandiose Serie von bisher elf Siegen in Serie ausbauen. Das Wetter am heutigen Sonntag macht dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Der Wuppertaler SV könnte als engster Verfolger am Sonntag mit dem Spitzenreiter RWE gleichziehen.