Die Schalker U19 ist mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet, am Sonntag reist die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert in die Landeshauptstadt. Die Partie bei Fortuna Düsseldorf beginnt um elf Uhr.

Elgert spricht von einem starken Gegner, der seiner Mannschaft alles abverlangen wird.

Mit dem 4:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach haben die Düsseldorfer, die auf dem fünften Tabellenplatz stehen, ein Ausrufezeichen gesetzt. „Eine Mannschaft, die sehr geschlossen auftritt, aber auch individuell sehr gute Spieler in ihren Reihen hat“, sagt Elgert über den Gegner. Das Duell ist auch ein Wiedersehen mit zwei Spielern, die den Durchbruch in der Schalker U19 nicht geschafft haben. Luca Kazelis und Dustin Willms dürften gegen ihren ehemaligen Trainer und die ehemaligen Teamkollegen besonders motiviert sein.

Die Schalker, die bereits am Mittwoch das nächste Spiel in der U19-Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen bestreiten, haben derzeit große Personalprobleme. Ein grippaler Infekt hat drei Spieler erwischt. Jason Ceka und Justin Neiß werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen. Ob Hannes Göring fit wird, vermochte Elgert nicht zu beurteilen. „Eine Minimalchance besteht aber“, sagte der 61-Jährige. Auch Nassim Boujellab sei nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, Elgert ist aber optimistisch, dass der Allrounder spielen kann. Weiterhin ausfallen werden Luca Beckenbauer, Görkem Can und Jannis Kübler. „Am Mittwoch standen 15 Spieler auf dem Platz. Ich hoffe, dass wir eine Mannschaft zusammenbekommen“, sagt Elgert.

Die gute Nachricht: Nick Taitague, der wegen einer Rückenverletzung lange Zeit ausfiel, ist zurück im Training und könnte am Sonn