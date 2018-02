Mit der TSG Hoffenheim kehrt der Ungar Ádám Szalai an die alte Wirkungsstätte zurück. S04-Manager Heidel kennt den Stürmer bestens.

Für Ádám Szalai ist die Partie mit der TSG Hoffenheim am Samstagabend auf Schalke eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Schalkes Manager Horst Heldt hatte den Stürmer 2013 für eine Ablösesumme von acht Millionen Euro von Mainz 05 geholt, beim FSV war zu dieser Zeit Christian Heidel Manager. Die Erwartungen auf Schalke konnte der Ungar trotz einer Bilanz von sieben Toren in 28 Bundesligaspielen nicht erfüllen. Nach einer Saison wechselte Szalai für sechs Millionen Euro zur TSG Hoffenheim. In der Rückrunde 2015/2016 war er an Hannover 96 verliehen.

Schalkes Manager Christian Heidel sagt über Ádám Szalai: „Ich habe nicht verstanden, dass er nach seinem Wechsel zu Schalke so viele Probleme bekommen hat. Er ist ein Arbeitstier und weiß, wo das Tor steht. Das ist kein Filigrantechniker, aber einer, der am Ball mit dem Rücken zum Tor eine große Qualität hat.“ Heidel erklärt, dass er mehrfach daran gedacht hat, Szalai nach Mainz zurückzuholen. Das sei aus wirtschaftlichen Gründen aber nicht zu realisieren gewesen. „Ich kann über ihn wirklich nur das Beste sagen.“

Am vergangenen Samstag, als Ádám Szalai auf seinen Ex-Klub Mainz 05 traf, erzielte er beim 4:2-Heimsieg einen Doppelpack. Es war der erste Sieg der Hoffenheimer seit Mitte Dezember. „Ich genieße solche Momente unheimlich. Feiern mit dem Team und den Fans - es gibt nichts Besseres“, sagte er auf achtzehn99.de.

Auch sein Sturmpartner Andrej Kramaric erzielte am vergangenen Samstag einen Doppelpack. Mark Uth, der im Sommer nach Schalke kommt und mit zehn Toren bester Stürmer der Hoffenheimer ist, war gegen Mainz nach langer Verletzung noch nicht bei 100 Prozent und wurde eingewechselt. „Wahrscheinlich müssen wir uns noch einmal steigern, um auf Schalke zu bestehen“, sagt Ádám Szalai. „Schalke tritt sehr stabil auf und steht in der Tabelle gut da. Ich gehe davon aus, dass das Spiel taktisch sehr interessant wird.“ Von seiner Mannschaft fordert er auf Schalke vor allen Dingen Mut. „Dann haben wir die Möglichkeit, auf Schalke zu gewinnen.“