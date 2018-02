Der FC Schalke 04 hat gegen den FC Bayern mit 1:2 verloren. Naldo bedankt sich nach der Partie bei königsblauen Fans für die Unterstützung.

Trotz der Niederlage in München gab es am Samstag Applaus der mitgereisten Fans, als sich die Mannschaft nach dem Schlusspfiff in der Kurve bedankte. „Die Fans haben gesehen, dass wir gekämpft haben. Das haben sie honoriert“, sagte Naldo auf der Schalker Homepage.

Der Brasilianer betont, dass seine Mitspieler und er die lautstarke Unterstützung von den Rängen sehr schätzen. Naldo: „Hut ab vor unseren Fans. Sie stehen immer hinter uns. Die 90 Minuten waren wieder einmal überragend.“