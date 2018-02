Ihr jeweils vorletztes Testspiel haben SC Westfalia Herne und DSC Wanne-Eickel am Dienstag erwartungsgemäß erfolgreich bestritten.

SC Westfalia Herne - FC Remscheid 2:1 (1:0)

Jubelarien wollte Christian Knappmann ob des Herner Auftritts diesmal nicht anstimmen, gleichwohl war der SCW-Trainer zufrieden. „Das war okay, auch wenn wir nicht an die Topleistungen der letzten Spiele anknüpfen konnten“, lautete sein Fazit.

Möglicherweise habe der doch sehr stumpfe Falkenhorster Kunstrasen den Spielfluss etwas gehemmt. Immerhin reichte es zum Sieg gegen die Bergischen, in deren Reihen der Ex-Herner Frederik Streit besonderen Ehrgeiz an den Tag legte.

„Oft ist Freddy auf Temme getroffen, die haben sich beharkt wie die Kesselflicker“, so Knappmann. Die Herner Tore erzielten Marko Onucka, der Anans Chip hinter die letzte Remscheider Reihe mit einem Flachschuss ins lange Eck veredelte, und Ivan Benkovic, der nach einem Angriff über die rechte Seite im Nachschuss erfolgreich war.



SV Holsterhausen - DSC Wanne-Eickel 0:8 (0:4)

Den Besuch beim A-Ligisten an der Wiesenstraße behielt Holger Flossbach in guter Erinnerung – und das in mehrfacher Hinsicht. „Es war ein faires Spiel auf einem guten Kunstrasen, wir sind sehr nett aufgenommen worden“, sprach der DSC-Trainer von gelungener Nachbarschaftspflege. Und auch sein sportliches Fazit fiel positiv aus.. „In der ersten Halbzeit hatten die Holsterhauser vielleicht noch etwas Respekt. Nach dem Wechsel haben sie aber klasse dagegengehalten und hatten auch zwei, drei dicke Chancen, darunter einen Lattenschuss.“

Insgesamt aber gab es am klaren Erfolg des Westfalenligisten nie einen Zweifel. Gleich in der dritten Minute eröffnete Dawid Ginczek den Torreigen, auch nach der Pause war der Torjäger sofort wieder auf Betriebstemperatur. Ein Doppelpack schnürte auch Stephen Lorenzen, während sich die aus Sprockhövel gekommenen Timo Conde und Liron Peretz jeweils über ihren ersten Treffer im DSC-Dress freuen konnten.