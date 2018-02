Der englische Fußball-Meister FC Chelsea hat den nächsten peinlichen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert.

Der englische Fußball-Meister FC Chelsea hat den nächsten peinlichen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert. Mit Nationalspieler Antonio Rüdiger auf der Ersatzbank unterlagen die Londoner beim FC Watford nach über einer Stunde in Unterzahl verdient mit 1:4 (0:1).

Winter-Einkauf Olivier Giroud gab in der 64. Minute sein Debüt für die Mannschaft von Teammanager Antonio Conte, konnte die zweite Pleite in Serie aber auch nicht verhindern. Stattdessen bescherten Troy Deeney (42./Foulelfmeter), Daryl Janmaat (85.), Neuzugang Gerard Deulofeu (88.) und Roberto Pereyra (90.+1) dem neuen Watford-Trainer Javi Gracia eine gelungene Heimpremiere. Eden Hazard (82.) glich in einer turbulenten Schlussphase zwischenzeitlich aus.

Die Blues, bei denen Tiemoue Bakayoko nach 30 Minuten die Gelb-Rote Karte sah, bleiben Tabellenvierter (50 Punkte) mit nur einem Zähler Vorsprung auf Tottenham Hotspur. Watford (30 Punkte) hat als Elfter nun sechs Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen. Am Mittwoch hatte Chelsea eine 0:3-Heimniederlage gegen den AFC Bournemouth kassiert.