Nach dem 1:2 gegen Werder Bremen, stellte sich der ehemalige Hanseate und aktuelle Schalke-Profi Naldo den Fragen der Journalisten. Aus seiner Enttäuschung machte er keinen Hehl.

Wie groß ist die Enttäuschung nach dem 1:2 gegen Werder Bremen?

Wir sind sehr enttäuscht. Wir hatten das Spiel in der zweiten Halbzeit im Griff, müssen unsere Chancen einfach besser nutzen. Im Heimspiel gegen Hannover 96 hatten wir schon das Problem, dass wir die Konter nicht gut zu Ende gespielt haben. Gegen Werder Bremen war das genauso. Wenn wir 2:0 in Führung gegangen wären, hätten wir das Spiel gewonnen.

Wirft die Niederlage die Mannschaft zurück?

Nein, gar nicht. Die Tabelle ist sehr eng. Leverkusen auch nicht gewonnen. Wir hatten andere Vorstellungen, wollten gegen Bremen gewinnen. Aber so ist Fußball. Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht. In der zweiten Hälfte hatten wir besseren Zugriff. Gereicht hat es am Ende leider nicht. Daraus müssen wir lernen.

Ralf Fährmann sah bei den Gegentoren nicht gut aus. Wie bewerten Sie seine Leistung?

Beim zweiten Gegentor haben wir den Ball zu schnell verloren, er hat dann noch alles versucht. Ralle spielt eine überragende Saison. Die Niederlage ist nicht seine Schuld.

Am Mittwoch geht es im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg, in der Bundesliga ist Bayern München der nächste Gegner. Befürchten Sie, dass die gute Stimmung bei weiteren negativen Ergebnissen einen Knacks bekommen kann?

Nein, die Fans haben gesehen, dass wir gekämpft haben. Wir werden alles dafür geben, dass wir erfolgreich sind und die Stimmung gut bleibt. Natürlich dürfen wir nach der Niederlage enttäuscht sein. Aber nur kurz, weil wir uns dann auf das Spiel gegen Wolfsburg konzentrieren müssen. Wir wollen ins Pokalfinale nach Berlin.

Gegen Bayern München wird Matija Nastasic, ihr Nebenmann in der Verteidigung, wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlen. Wie schwer wiegt sein Ausfall?

Matija ist ein überragender Spieler. Aber Benjamin Stambouli ist noch da, auch Pablo Insua ist zurück. Unsere Mannschaft ist so aufgestellt, dass wir Ausfälle kompensieren können.