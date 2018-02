Seit 60 Jahren wartet der FC Schalke 04 auf eine Meisterschaft. Dieses "Jubiläum" nehmen die Fans des Revierrivalen Borussia Dortmund nun zum Anlass, eine Party zu feiern.

Am 18. Mai jährt sich die letzte Meisterschaft des FC Schalke 04 zum 60. Mal. Mit 3:0 gewannen die Königsblauen 1958 in Hannover den Titel im Endspiel gegen den Hamburger SV. Danach waren sie zwar einige Male ganz nah dran – scheiterten aber letztendlich im letzten Moment am Gegner oder an sich selbst. BVB-Anhänger nehmen das anstehende Ereignis nun zum Anlass, um den ewigen Rivalen zu verhöhnen.

Der Fanclub BVB-Fans Franken ruft per Facebook für den 18. Mai in Gelsenkirchen zu einer 60 Jahre-keine-Schale-Party auf. Über ebay-Kleinanzeige.de verkauft Detlef Kamp zum Preis von 3 Euro Aufkleber mit der Botschaft „Herne West 60 Jahre ohne Schale“. Er outet sich zwar nicht als Fan der Schwarzgelben, seine Aussage lässt aber selbiges vermuten.

Besonders tragisch ist vielen S04-Anhänger noch die Vier-Minuten-Meisterschaft aus dem Jahr 2001 in Erinnerung, als bereits ganz Schalke den Titel feierte, während in Hamburg das Spiel der Bayern beim HSV noch lief. Eine Fehlinformation eines Fernsehmannes sorgte dafür, dass die Königsblauen davon ausgehen mussten, dass das Spiel bereits beendet sei.

Schiedsrichter Dr. Markus Merk zerstörte mit einem bis heute höchst umstrittenen Freistoß im Strafraum zugunsten der Münchener in der Nachspielzeit, den Patrick Andersson verwandelte, die Träume von der schon sicher geglaubten achten Deutschen Meisterschaft. Danach hat er nie wieder ein Spiel der Schalker gepfiffen.

Auch 2007 waren die Schalker ganz dicht dran, verspielten ausgerechnet durch ein 0:2 beim BVB am vorletzten Spieltag den Titel. BVB-Fans schickten anschließend einen Flieger in den Gelsenkirchener Himmel. Auf einem angehängten Banner stand der Spruch: „Ein Leben lang – keine Schale in der Hand!“

Bis jetzt erst zwölf BVB-Fans bei der Party dabei

Jetzt gibt es also neue Provokationen. Die Fans der Königsblauen nehmen diese längst mit Humor. Vor zehn Jahren zum 50. Jahrestag feierten sie selbst mit einer großen Fete unter anderem mit noch lebenden Spielern der damaligen Meisterelf. Der Erfolg der Dortmunder Sticheleien scheine ohnehin begrenzt zu sein. Für das ominöse Party-Angebot haben sich bislang ganze zwölf BVB-Anhänger angemeldet.