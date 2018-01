Trainer Jeff Strasser wird dem 1. FC Kaiserslautern nach seinen gesundheitlichen Problemen mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Untersuchungen bei Strasser hätten vorübergehende Herzrhythmusstörungen in Zusammenhang mit einer verschleppten Grippe ergeben, teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Ärzte hätten Strasser jetzt eine Ruhepause von voraussichtlich vier bis sechs Wochen verordnet.

Wie nun der Trainerposten besetzt werden soll, will der FCK bald mitteilen. Zuletzt hatte Interimscoach Hans Werner Moser die Profis des Tabellenletzten betreut. Für Donnerstag ist eine Pressekonferenz angesetzt.

Der 43-jährige Luxemburger war bei der Partie vergangenen Mittwoch in Darmstadt als medizinischer Notfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Spiel wurde zur Pause beim Stand von 0:0 abgebrochen und wird am 21. Februar in voller Länge nachgeholt. Eine Diagnose hatte es bislang nicht gegeben.