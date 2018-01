Seit Freitagmorgen befindet sich die SG Wattenscheid 09 in ihrem Türkei-Trainingslager. Am Sonntag starteten die Schützlinge von Farat Toku in ihre Testspiel-Reihe vor Ort.

Am Samstag musste der Vergleich gegen Cracovia Krakau, wo der Ex-Wattenscheider Michal Proberz Trainer ist, aus Polen noch abgesagt werden. Am Sonntag durften die Wattenscheider dann Wettkampfpraxis sammeln. Gegner war NK Čelik Zenica. Nach Toren von Sebastian van Santen (3.), Jonas Erwig-Drüppel (74.) und Felix Clever (79.) gewann der Regionalligist mit 3:0 gegen den bosnischen Erstliga-Vertreter. "Es war ein gutes und intensives Spiel gegen einen Gegner aus der ersten Profiliga. Der Gegner ging mit ordentlicher Härte zu Werke und verlangte uns einiges ab. Das Ergebnis ist gut, war und ist für mich in den Testspielen aber immer zweitrangig. Für uns war es wichtig, dass wir unsere taktischen Abläufe, die wir im Training einstudieren, auch im Spiel umsetzen. Das hat ordentlich geklappt. Wir waren variabel und haben gute Lösungen gefunden", resümierte Toku nach dem ersten Testspiel in der Türkei. Derweil bestritt der SC Wiedenbrück in heimischer ostwestfälischer Umgebung ein Testspiel gegen Arminia Bielefeld II. Der Tabellen-Dritte der Regionalliga West behielt mit 3:1 gegen den Vertreter der Oberliga Westfalen die Oberhand. Jeffrey Volkmer und Marco Pohlmann (2) erzielten die Treffer für den SCW. Trainer Björn Mehnert nahm mit Maximilian Müller (Borussia Mönchengladbach II) einen Testspieler unter die Lupe. Ob der 19-Jährige verpflichtet wird, ist noch ungewiss. Der SV Rödinghausen testete beim Drittligisten VfL Osnabrück, der noch am Samstag in der 3. Liga gegen Fortuna Köln spielte. Am Sonntag gab es dann aus Sicht des VfL ein 1:1 gegen Rödinghausen. Jannik Tepe traf für Osnabrück, Simon Engelmann macht das Tor für den SVR, der mit Stürmer Tammo Harder (zuletzt Holstein Kiel) einen aktuell vertragslosen Spieler testete. Derweil feierte der 1. FC Köln II den vierten Sieg im vierten Testspiel. Gegen den 1. FC Kaiserslautern II gab es für die Mannschaft von Andre Pawlak einen 3:0-Erfolg zu feiern. Manfredas Ruzgis und Adrian Szöke (2) erzielten die Tore. Bitter: Profi-Leihgabe Tim Handwerker, der über die vollen 90 Minuten zum Einsatz kam, musste sich nach der Partie mit Verdacht auf Mittelhandbruch ins Krankenhaus begeben. Weitere Testspiele:

SC Verl - FC Gütersloh 0:0

FC Wegberg-Beeck - TSV Hertha Walheim 0:2

