Der FC Schalke hat einen 2:0 (2:0)-Sieg beim VfB Stuttgart gefeiert. Amine Harit konnte mit seiner Leistung herausstechen.

Ralf Fährmann: Endlich mal wieder ein Spiel ohne Gegentor. Der Schalker Kapitän wurde im ersten Durchgang so gut wie gar nicht gefordert. Beim Kopfball von Mario Gomez vor der Pause wäre er machtlos gewesen, Max Meyer war aber zur Stelle. Nach knapp einer Stunde lenkte er einen Gomez-Kopfball über die Latte. Note: 2,5

Thilo Kehrer: Über seine rechte Seite brannte in der defensiven Dreierkette nichts an. Der U21-Nationalspieler spielte schnörkellos, ein guter Auftritt. Note: 2,5

Naldo: Nach zwei schwächeren Spielen gehörte Naldo in Stuttgart zu den besten Schalkern. Und das nicht nur wegen seines Kopfballtores zur Führung in der 14. Minute, bei der er sich hochschraubte und den Ball ins lange Eck einnickte. Im Abwehrzentrum spielte der Routinier kompromisslos. Auch Mario Gomez war, mit Ausnahme von wenigen Situationen in der zweiten Halbzeit, abgemeldet. Note: 2

Matija Nastasic: Seine Grätsche an der Außenlinie gegen Timo Baumgartl nach 40 Minuten war unnötig, sie brachte dem Serben die vierte Gelbe Karte ein. Ansonsten ein guter Auftritt von Nastasic. Note: 2,5

Daniel Caligiuri: Sein messerscharfer Freistoß führte zur Schalker Führung, Naldo sagte Danke. In der Defensive war auf Caligiuri Verlass, in der Offensive mit wenigen Impulsen. Note: 2,5

Bastian Oczipka: Der Linksverteidiger brauchte ein paar Minuten, bis er im Spiel war. Das Duell gegen den Stuttgarter Neuzugang Jacob Bruun Larsen gewann er in der ersten Halbzeit haushoch. Den nach der Pause eingewechselten Anastasios Donis ließ er nach 50 Minuten mit einem simplen Trick vorbeiziehen, ansonsten spielte auch Oczipka gut. Note: 2,5

Max Meyer: Meyer rettete vor dem Halbzeitpfiff einen Gomez-Kopfball von der Linie. Er erledigte seine Aufgaben auf der „Sechs“ so, wie sie ein Spieler auf dieser Position zu erledigen hat. Mit viel Ruhe und Übersicht. Note: 2

Leon Goretzka (bis 56.): Leon Goretzka hielt gegen Stuttgart, was er versprochen hatte - sich für Schalke zerreißen zu wollen. Er war im Mittelfeld der unermüdliche Antreiber und holte den Elfmeter raus, den Amine Harit nach 19 Minuten verwandelte. Nach 56 Minuten war sein Arbeitstag erfolgreich beendet. Goretzka wurde wegen Oberschenkel-Problemen ausgewechselt. Note: 2

Amine Harit: Wenn Harit Tempo aufnahm, sahen die Stuttgarter nur seine Hacken. Schalke baute fast jeden Angriff über den schnellen marokkanischen Nationalspieler auf. Beim Foulelfmeter nach 19 Minuten übernahm er Verantwortung und verwandelte sicher. Klasse war auch sein Zuspiel auf Konoplyanka, das der Ukrainer nach 65 Minuten allerdings neben das leere Tor setzte. Amine Harit war in Stuttgart Schalkes Bester. Note: 1,5

Franco Di Santo (bis 65.): Torgefahr strahlte der Stürmer wieder nicht aus. Aber er lief die völlig verunsicherte VfB-Abwehr immer wieder an. Kämpferisch war es auf jeden Fall eine gute Leistung. Bei Kontern verpasste Di Santo es einige Male, den Ball im richtigen Moment in den freien Raum zu spielen. Note: 3,5

Yevhen Konoplyanka (bis 80.): Konoplyanka bekam den Vorzug vor Marko Pjaca und spielte lange unauffällig. Als er kurz vor der Halbzeitpause alleine aufs Tor zulief, versuchte er es mit einem Lupfer, der total misslang. Wie er es schaffte, den Ball nach 64 Minuten neben das leere Tor zu schießen, wird sein Geheimnis bleiben. Note: 4

Benjamin Stambouli (ab 56.): Der Franzose löste den verletzten Leon Goretzka ab und half, die Null mit guter Zweikampfführung zu halten. Note: 3

Guido Burgstaller (ab 65.): ohne Note

Alessandro Schöpf (ab 80.): ohne Note