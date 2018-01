Das angebliche Wettrennen zwischen den beiden Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 um Freiburgs Abwehrspieler Marc-Oliver Kempf ist gar keines.

Schalkes Direktor Sport Axel Schuster dementierte gegenüber FunkeSport das Interesse an Kempf. „Er ist ein Profi, mit dem wir uns derzeit nicht beschäftigen“, so Schuster.

Als Schuster zusammen mit Schalkes-Manager Christian Heidel noch bei Mainz 05 tätig war, gab es konkretes Interesse an Kempf. Der Abwehrspieler stammt aus der Jugend von Eintracht Frankfurt, wo er auch den Sprung zum Bundesligaprofi schaffte.

In der aktuellen Saison hat Kempf aufgrund von Muskelproblemen und einem Muskelfaserriss erst fünf Einsätze bestritten. Kempfs Vertrag beim SC Freiburg läuft zum 30. Juni 2018 aus.

In die Planungen für die Saison 2018/2019 wollen die Schalker ab März mit Volldampf einsteigen. „Dann besprechen wir auch, wie es mit unseren Leihspielern weitergeht“, so Axel Schuster. Mit Benedikt Höwedes (Juventus Turin), Johannes Geis, für den der FC Sevilla eine Kaufoption besitzt, Luke Hemmerich (VfL Bochum), Haji Wright (SV Sandhausen), Coke (UD Levante), Fabian Reese (Greuther Fürth) und Donis Avdijaj (Roda Kerkrade) hat der Malocher-Klub sieben Profis an andere Klubs ausgeliehen.