Die Profis des FC Schalke mühten sich zuletzt zu einem 1:1 gegen Hannover, in einem Testspiel wollte es die Schalker U 23 gegen den Regionallisten Hannover 96 II besser machen.

Klappte nicht: Die Schalker Oberliga-Kicker machten es wie die Profis und spielten in Rheda-Wiedenbrück vor der Haustür von Schalke-Boss Clemens Tönnies ebenfalls 1:1 (1:0) gegen die Niedersachsen.

Sandro Plechaty brachte die Schalker nach 16 Minuten in Führung, drei Minuten vor dem Abpfiff musste das Team von Trainer Onur Cinel den Ausgleich hinnehmen – per Foulelfmeter. „Gerade in Sachen Körperlichkeit und Aggressivität, wo wir noch im ersten Durchgang die Nase vorn hatten, ist Hannover nach dem Seitenwechsel besser gewesen als wir“, sagte Cinel.