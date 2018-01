Der nächste Neuzugang lässt noch auf sich warten: Nachdem Christian Heidel am Freitag „verhältnismäßig kurzfristig“ die erneute Ausleihe von Chelseas Abdul Rahman Baba erwartet hatte, gab es nun noch keinen Vollzug.

Der Grund laut Schalkes Manager: „Es hängt ein bisschen von Chelsea ab, die wollen vorher selbst noch etwas auf dem Transfermarkt machen.“

Baba hatte am Freitag in Chelseas Nachwuchsteam sein Comeback nach seinem Kreuzbandriss gefeiert, Heidel verfolgte die Partie bis kurz vor Schluss am Fernseher und hatte einen guten Eindruck von der Verfassung des Linksverteidigers. Wann Baba nun genau kommt, ist für Heidel nicht entscheidend: „Wir haben da nicht den Druck, dass er morgen spielen muss, deswegen warten wir in aller Ruhe ab“, erklärt er. Denn Baba ist nur als Backup hinter Bastian Oczipka vorgesehen.