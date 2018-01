Schalke trifft in der Bundesliga auf Hannover 96. Leon Goretzka steht dabei in der Startelf bei S04. Die letzten Infos vor der Partie.

Schalkes Trainer Domenico Tedesco setzt beim Bundesliga-Heimspiel gegen Hannover 96 (18 Uhr, Veltins-Arena) auf Mittelfeld-Star Leon Goretzka in der Startelf. Goretzka, dessen ablösefreier Wechsel zu Bayern München am Freitag offiziell verkündet wurde, wurde auf dem Weg vom Mannschaftsbus Richtung Eingang der Veltins-Arena von über 200 Fans weitgehend neutral empfangen, nur ganz spärlich gab es einzelne Unmutsbekundungen wegen seines Bayern-Wechseln.

Mit Benjamin Stambouli, Franco Di Santo und Daniel Caligiuri lässt Tedesco drei Spieler, die zuletzt in Leipzig noch in der Startelf gestanden hatten, draußen. Zu seinem Startelf-Debüt kommt Juventus-Leihgabe Marco Pjaca. In der Verteidigung beginnt U-21-Nationalspieler Thilo Kehrer, der seine Schulterprobleme, die ihm zum Jahresausklang noch zu schaffen gemacht hatten, vollständig auskuriert hat.

Auf der Bank halten sich Ersatztorwart Alexander Nübel, Weston McKennie, Franco Di Santo, Yevhen Konoplyanka, Benjamin Stambouli, Rückkehrer Bernard Tekpetey und Breel Embolo bereit. Gar nicht im 18er-Kader berücksichtigt wird beim Hannover-Spiel der algerische Nationalspieler Nabil Bentaleb. Daniel Caligiuri hatte unter der Woche einen Infekt und beendete die Samstag-Einheit vorzeitig.