Schalkes Verteidiger Matija Nastasic ist zuversichtlich, dass er nach dem Leipzig-Rückschlag mit seinen Mannschaftskollegen am Sonntag gegen Hannover 96 zurück in die Erfolgsspur findet.

Herr Nastasic, was haben Sie sich für das Spiel gegen Hannover vorgenommen?

Wir haben beim 1:3 in Leipzig nicht unsere beste Leistung gezeigt und können es besser. Wir wollen Sonntag gegen Hannover zeigen, dass wir nur einen schlechten Tag hatten. In der Tabelle hängt nach wie vor alles dicht zusammen. Unser Ziel ist es, mit drei Punkten einen Schritt nach vorne zu machen.

Wie stark beschäftigt Sie das Thema Leon Goretzka, der sich bisher noch nicht entschieden hat, ob er bei Schalke bleibt oder zu Bayern München wechselt?

Jeder erwartet eine Entscheidung von Leon. Ich verstehe, dass es für ihn sehr hart ist, diese Entscheidung zu treffen. Für uns als Mannschaft ist die aktuelle Situation aber kein Problem. Wir sind voll konzentriert auf das Sportliche.

In Ihrem Vertrag, der noch bis Juni 2019 läuft, wurde eine Ausstiegsklausel verankert. Wie sehen Sie Ihre sportliche Zukunft?

Ich bin glücklich hier auf Schalke und denke nicht über einen Klub-Wechsel oder darüber nach, in ein anderes Land zu gehen.