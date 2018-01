Die SG Wattenscheid 09 befindet sich seit knapp einer Woche wieder im Training. Aktuell nimmt Trainer Farat Toku drei Probespieler unter die Lupe.

Angreifer Sebastian van Santen (zuletzt Fortuna Düsseldorf II), Mittelfeldspieler Sahin Kösecik (Borussia Dortmund U19) und Faiz Gbadamassi (FC Homburg 08) wollen sich an der Lohrheide für einen Arbeitsvertrag empfehlen. Das Trio ist seit dem 1. Juli 2017 vereinslos.

Den Regionalliga-West-Fans dürfte zumindest van Santen ein Begriff sein. Der 21-jährige Stürmer stand nicht nur in Düsseldorf, sondern auch beiM FC Viktoria Köln unter Vertrag. In 15 Regionalligaspielen erzielte der 1,93 Meter große van Santen drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. "Man merkt Sebastian an, dass er lange verletzt und nicht gespielt hat. Aber wir wissen auch um seine Qualitäten", sagt Toku. Van Santen fiel aufgrund eines Kreuzbandrisses monatelang aus. Zuletzt stellte er sich auch bei Wattenscheids Liga-Konkurrent Bonner SC vor.

Zwei ehemalige Jugend-Nationalspieler

Der 22-jährige Gbadamassi, der aus dem Benin stammt, hat 39 Regionalliga-Südwest-Begegnungen auf dem Buckel und wurde in der Jugend des SC Freiburg (2008 bis 2014, Anm. d. Red.) ausgebildet. Zudem spielte der Abwehrmann einst für die deutsche U17-Nationalamannschaft. "Faiz weiß, worauf es ankommt. Er wurde bei einem Bundesligisten ausgebildet und das sehe ich auch in den Einheiten. Er ist ein interessanter Mann", urteilt Toku nach den ersten Eindrücken.

Der dritte im Bunde ist Kösecik. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der in Dortmund lebt, genoss seine fußballerische Ausbildung bei der Borussia und war ebenfalls U17-Nationalspieler. "Jeder der drei Kandidaten kann sich von seiner besten Seite zeigen. Wir haben 18 Feldspieler plus drei Torhüter im Kader. Wenn wir noch zwei Feldspieler, die uns aber auch weiterhelfen, verpflichteten könnten, dann wäre ich für die Rückrunde beruhigt", erklärt Toku.

Der 37-jährige Wattenscheid-Trainer wird vom 25. Januar an mit seiner Mannschaft für eine Woche ins Trainingslager in die Türkei fliegen. Im Besten Fall schon inklusive der Neuzugänge.