Das ist mal ein dickes Ding, welches der Bezirksligist SV Genc Osman an Land ziehen konnte. Der Bezirksligist verstärkt sich mit einem ehemaligen Drittliga-Stümrer

Ercan Aydogmus wechselt an die Oberhauser Allee in Duisburg und soll den SV Genc Osman in die Landesliga schießen. Der 38-jährige Mittelstürmer, der unter anderem 29 Einsätze (Drei Tore) für Fortuna Köln in der 3. Liga verbuchte, kommt vom Landesligisten SV Scherpenberg. Aydogmus gilt als absoluter Wunschspieler von Genc Osman-Trainer Ilyas Basol.

Aydogmus musste im vergangenen Sommer seine Profi-Karriere beenden. Bei ihm wurde ein Knorpelschaden diagnostiziert. An Fußballspielen in der Regionalliga, wo der gebürtige Mülheimer zuletzt für den Wuppertaler SV auflief, war nicht mehr zu denken. Er wollte seine Schuhe aber noch nicht gänzlich an den Nagel hängen und heuerte in Scherpenberg an. Der SVS trennte sich in der Winterpause von Aydogmus. Zu verletzungsanfällig sei er, hieß es. Der finanzielle Aufwand des Vereins und Aydogmus' sportliches Hilfe stehen nicht im Einklang, war aus Vereinskreisen zu hören.

Basol sieht in Aydogmus aber den Stürmer,d er den SV Genc Osman noch fehlte und setzt voll auf den 1,98 großen Angreifer. "Ercan hat, denke ich, von Anfang an gemerkt, dass wir nicht seinen Namen wollen, sondern einen Spieler und Menschen, der uns helfen soll, unsere sportlichen Ziele zu erreichen: den Aufstieg", betont Basol in der WAZ. Basol weiter: "Nur mit Geld ist das alles nicht machbar. Unsere Idee, unser Konzept und unsere Ziele müssen überzeugend und einleuchtend sein. Anscheinend ist das der Fall."

Aydogmus erzielte in 173 Oberligaspielen satte 92 Tore. In der damaligen Oberliga Nordrhein wurde er zweimal in Folge (2005/2006 und 2006/2207) Torschützenkönig. Eine Liga höher, in der Regionalliga, war er ebenfalls erfolgreich. Seine Bilanz: 122 Partien, 44 Treffer. In der Saison 2009/2010 war er sogar Torschützenkönig der Regionalliga-West-Staffel. In der Jugend spielt er für den VfB Homberg, MSV Duisburg und SV Straelen. Im Seniorenfußball war er für Homberg, Straelen, Bonner SC, Sportfreunde Lotte, Viktoria Köln; Fortuna Köln, Wuppertaler SV und zuletzt SV Scherpenberg aktiv.