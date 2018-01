Verteidiger Manuel Akanji kostet Borussia Dortmund 20 Millionen Euro – und trifft im Ruhrgebiet auf seinen Freund, den Schalker Breel Embolo.

Beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg war der neue Mann bereits im Stadion, Zweifel gibt es daher keine mehr: Manuel Akanji wird sich dem BVB anschließen. „Es sind nur noch letzte Details zu fixieren“, sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag über den Verteidiger des FC Basel. „Ich hoffe, dass wir bald Vollzug melden können.“

Die Ablösesumme beträgt nach wochenlangem Pokern 18 Millionen Euro, Bonuszahlungen können sie auf knapp über 20 Millionen ansteigen lassen. Der BVB hat seine ersehnte Alternative – doch wer ist dieser Innenverteidiger überhaupt?

Der 22-Jährige gilt als eines der größten Talente des Schweizer Fußballs. Im Juni des vergangenen Jahres feierte er sein Debüt für die Nationalmannschaft, er hat die WM in Russland im Visier. Im Ruhrgebiet trifft er gar einen dicken Kumpel wieder: seinen Landsmann Breel Embolo, den Offensivakteur des Revier-Rivalen FC Schalke 04.

„Zeig’s ihnen!“

Dass Akanji im Frühjahr 2018 ein so begehrter Spieler ist (auch der FC Liverpool hatte ein Auge auf ihn geworfen), war vor gut einem Jahr eher noch nicht absehbar. Ein Kreuzbandriss zwang ihn zu einer fast einjährigen Pause, in der sich auch Zweifler meldeten, ob er denn je wieder sein altes Niveau erreichen könne. In der Zeit ließ er sich eine Tätowierung auf den Unterarm stechen: „Prove them wrong“. Sinngemäß übersetzt: Zeig’s ihnen!

Mit 1,87 Metern und 85 Kilogramm verfügt der frühere Leichtathlet, der erst spät zum Fußball fand, über eine beeindruckende Statur. Er gilt als zweikampf- und kopfballstark, beidfüßig, schnell und gut in der Spiel-Eröffnung. Der BVB ist für ihn der nächste Schritt, einen weiteren würde er irgendwann gern noch mal gehen: Manchester United ist sein Traumklub.