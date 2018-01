Breel Embolo kommt in dieser Saison noch nicht in Tritt. In der Rückrunde soll sich das ändern, verrät der Schalke-Angreifer im "Bild"-Interview.

Es ist noch nicht die Saison des Breel Embolo. Der 20-jährige Angreifer, den der FC Schalke 04 im Sommer 2016 vom FC Basel verpflichtet hatte, spielte nach überstandenem Wadenbeinbruch unter Trainer Domenico Tedesco keine entscheidende Rolle. In dieser Saison kommt er auf bislang zehn Einsätze in der Bundesliga, davon nur zwei von Beginn an. Im letzten Spiel vor der Winterpause gelang ihm sein bislang einziger Treffer.

In der zweiten Saisonhälfte soll es bergauf gehen. Im Interview mit der "Bild" verrät der Nationalstürmer der Schweiz, welche Ziele er sich für die Rückrunde gesetzt hat. Das wichtigste: "Zuerst muss ich wieder häufiger spielen. Mehr Minuten sind mein erstes Ziel." Embolo glaubt, dass er mit jedem Einsatz stärker werden wird: "Ich brauche Vertrauen in meine Spielweise, und das hat man in den letzten Partien gemerkt. Je öfter ich auf dem Platz stand, desto besser wurde ich. Ich wusste, dass ich wegen meiner Verletzung doppelt so hart arbeiten muss, und das habe ich getan."

Embolo wünscht sich "viele gute Momente" in der Rückrunde. Und die wird er auch brauchen, denn im Sommer steht ein wichtiges Turnier an. "Ich will mit Selbstvertrauen zur Weltmeisterschaft", sagt der in Kamerun geborene Angreifer. In Russland wird er mit der Schweiz auf Brasilien, Costa Rica und Serbien treffen. Um möglichst weit zu kommen, wird sein Land auch Tore von Embolo brauchen.

Fokus liegt auf der Rückrunde

Der Schalke-Stürmer freut sich sehr auf das Turnier, weiß aber, dass vorher eine wichtige Bundesliga-Rückrunde auf ihn wartet. Beim Heimatbesuch in Kamerun in der Winterpause musste er die Euphorie seiner Landsmänner bremsen: "In Afrika war die WM ein viel größeres Thema als die Bundesliga. Sie haben mir viel Glück gewünscht für das Turnier, und ich habe dann gesagt: Was ist mit der Liga? Ich mache ja kein halbes Jahr Urlaub (lacht). Als Spieler denkst du daran nur, wenn du mit der Nationalelf zusammen bist. Auf Schalke spielen wir so eine geile Saison, da passiert so viel, dass man kaum Zeit hat, über die WM zu reden."