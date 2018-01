Weston McKennie (19) wird auf Schalke nicht nur für sein Talent geschätzt, sondern auch für seine Vielseitigkeit.

Beim Testspiel in Benidorm gegen KRC Genk (2:1) probierte Trainer Domencio Tedesco den US-Boy erstmals in der Dreier-Abwehrkette aus – normalerweise spielt McKennie im Mittelfeld. „Wir wollten ihn auf dieser Position sehen“, erklärte Tedesco und begründete das Experiment: „Weston ist kopfballstark, robust und abgezockt.“ McKennie hatte auch in der U19 von Norbert Elgert schon einmal in der Abwehr gespielt.