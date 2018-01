Am zweiten Tag der Zwischenrunde der Dortmunder Stadtmeisterschaften qualifizierte sich der Lüner SV in der Halle Wellinghofen souverän für die Endrunde.

Nach Siegen gegen den SC Husen-Kurl (6:1), den ASC Dortmund (2:1) sowie den FC Roj (6:2) buchte die Mannschaft, die in der Liga von Trainer Mario Plechaty trainiert wird, ohne große Mühe das Ticket für die Finalrunde am 12. und 13.Januar. Danach sah es zum Turnierstart allerdings nicht aus, was auch Co-Trainer Andreas Teichmann gestand, der den SV am Turniertag coachte und für Plechaty an der Seitenlinie in der Halle stand. "Der Druck war bei uns riesig. Denn die erste Turnierrunde war für uns eine Katastrophe. Wir sind nur durch die "lucky loser"-Wertung und per Elfmeterschießen weitergekommen. Das darf man nicht vergessen", betonte Co-Trainer Teichmann im Gespräch mit RevierSport.

Die Leistung in der Zwischenrunde gefiel den Verantwortlichen des Westfalenligisten jedoch bereits deutlich besser. "Die Mannschaft hat diesmal richtig diszipliniert verteidigt. Das war der Schlüssel zum Erfolg", erklärte Teichmann die Leistungssteigerung seiner Schützlinge. Dennoch will der Co-Trainer die Erwartungen an die Endrunde nicht erhöhen.

"Nächste Woche fängt das Turnier neu an. Da muss man sich wieder beweisen. Da muss man wieder eine Einheit auf dem Platz bilden, um weiter zu kommen", dämpfte Teichmann die Erwartungen. Die Zielsetzung des Vorjahressieger beeinhaltet demnach auch nicht die Titelverteidigung, sondern ist eher bescheiden formuliert. "Wir wollen den zweiten Tag erreichen. Dann ist alles gut, denn dann ist alles möglich", beteuerte der Co-Trainer abschließend.