Fabian Reese und Bernard Tekpetey benötigen für ihre Entwicklung dringend Spielpraxis. Auf Schalke werden sie diese vermutlich nicht bekommen.

Wenn Schalke in dieser Transferperiode noch Spieler abgibt, geht es um Fabian Reese und Bernard Tekpetey. Eine Entscheidung wird wohl erst in der zweiten Januar-Hälfte fallen, aber derzeit sieht es nicht danach aus, als sollten die beiden Talente auf Schalke genug Einsatzzeit bekommen, um sich in der Rückrunde weiterzuentwickeln.

Dies hatte Schalke ja mit der Ausleihe von Tekpetey an den österreichischen Klubs SCR Altach geplant, aber der Spieler kehrte vorzeitig nach Schalke zurück. “Bernard braucht nach wie vor Spielzeit”, stellt Trainer Domenico Tedesco klar. Zwei ausländische Erstligisten haben Interesse hinterlegt, aber eine Leihe muss diesmal besser passen als in der Hinrunde in Österreich.